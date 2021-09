Schwüblingsen

Der Landvolk-Kreisverband Hannover hat am Freitagabend in Burgdorf seinen geschäftsführenden Vorstand neu gewählt. Gleichberechtigte Vorsitzende bleiben Holger Hennies aus Uetze-Schwüblingsen und Volker Hahn aus Neustadt-Hagen. Hennies ist auch weiterhin Niedersachsens Landvolkpräsident. In dieses Amt wurde der 52-Jährige im Dezember 2020 gewählt.

Der neue geschäftsführende Vorstand des Landvolks Region Hannover: Holger Hennies (von links), Fred Arkenberg, Torsten Nordmann (Geschäftsführer), Charlotte Schumacher, Christine Heins, Joachim Hasberg (stellvertretender Geschäftsführer), Arnd von Hugo und Volker Hahn. Quelle: Landvolk

Des Weiteren gehören zum Vorstand des Kreisverbands Hannover, der für fünf Jahre gewählt wird, Arnd von Hugo aus Barsinghausen-Groß Munzel als stellvertretender Vorsitzender sowie Christine Heins aus Wedemark-Negenborn, Charlotte Schumacher aus Springe-Lüdersen und Fred Arkenberg aus Wunstorf-Kolenfeld. Der Kreisverband Hannover hat 3200 Mitglieder, das sind mehr als 90 Prozent der Bauern und der Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen in der Region Hannover.

Von Anette Wulf-Dettmer