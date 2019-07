Katensen

Auf der Katenser Hauptstraße sind am Montagfrüh gegen 2.30 Uhr Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgegeben worden. Eine 61-jährige Anwohnerin hatte in der Nacht laute Motoren- und Knallgeräusche gehört, berichtet die Polizei. Weil sie an eine Fehlzündung glaubte, schenkte sie der Wahrnehmung keine weitere Aufmerksamkeit. Am Morgen entdeckte die Frau jedoch in ihrem Garten und vor ihrem Haus Patronenhülsen. Laut Polizei stammen diese aus einer Schreckschusswaffe.