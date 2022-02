Uetze

Die Polizei ermittelt gegen eine 26 Jahre alte Autofahrerin aus Burgdorf, die am Montag, 21. Februar, gegen 17.10 Uhr in Uetze eine 15 Jahre alte Fußgängerin angefahren hat. Die Jugendliche war im Bereich der Dollberger Straße und Eichendorffstraße in Uetze im Begriff, über den Fußgängerüberweg die Fahrbahn passieren zu wollen, als sie von dem VW-Polo der Frau erfasst wurde.

Nach Auskunft von Alexandra Frost, Leiterin der Polizeistation Uetze, steht aktuell noch nicht genau fest, warum die Autofahrerin abgelenkt war und das Mädchen übersehen hat. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Zum Glück sei die Teenagerin nur leicht verletzt worden. Sie klagte nach dem Zusammenprall über Kopfschmerzen. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus konnte indes Entwarnung gegeben werden, die 15-Jährige die Klinik wieder verlassen.

Zeugen: Unfallfahrerin soll nach unten geschaut haben

Frosts Angaben zufolge wurde die Jugendliche von dem Auto frontal erfasst und über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Zwei aus der Gegenrichtung kommende Fahrer hatten später bei der Polizei angegeben, dass die 26 Jahre alte Burgdorferin mit ihrem VW wohl mit unverminderter Geschwindigkeit auf den sogenannten Zebrastreifen trotz der dort gehenden 15-Jährigen zugefahren sei. Dabei soll die Frau stets nach unten geschaut haben, berichtet die Polizistin.

Die Polizei Uetze bittet in diesem Zusammenhang unter Telefon (05173) 925430 um weitere Zeugenhinweise. Über die Höhe des Schadens gab es am Dienstag noch keine Angaben.

Von Sven Warnecke