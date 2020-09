Uetze

Im Biergarten an der Bundesstraße 188 in Altmerdingsen wird am Freitag, 4. September, Schützenfestatmosphäre aufkommen, wenn die Kornhäuser Musikanten ihre Instrumente auspacken und Musik machen. Was gespielt wird, können die Besucher bestimmen. „Wir haben einige Titel schon ausgeguckt, und die restlichen werden, wie von uns gewohnt, auf Zuruf gespielt“, kündigt Christoph Bethmann, Leiter der Kornhäuser Musikanten, an. Der Auftritt in Benjamin Kochs Biergarten auf dem Grundstück des ehemaligen Gasthauses Hacke beginnt um 19 Uhr.

Musik von Westernhagen bis Mosch

Das Repertoire des Blasmusikensembles, das in vier unterschiedlichen Besetzungen auftritt, reicht von Westernhagen über Hardrock bis Ernst Mosch. „Wichtig ist uns, Musik zum Tanzen zu liefern“, erklärt Bethmann. Mit ihrem Auftritt bei Festwirt Koch wollen die Kornhäuser, zu denen Hobby- und Profimusiker gehören, Solidarität zeigen. Deshalb spielt die Gruppe ohne Gage, und auch die Zuschauer müssen keinen Eintritt bezahlen. „In diesen auch für Schausteller schweren Zeiten halten wir zu unseren Partnern“, betont Bethmann. Mit Koch wollten die Musikanten eigentlich zu ihrem zehnjährigen Bestehen ein Blasmusikfest mit den Innsbrucker Böhmischen feiern. Es war für Mitte Mai geplant und musste wegen des Corona-Lockdowns abgesagt werden. Einen Ersatztermin gibt es noch nicht.

Gemeinsam musizieren per Smartphone

Seit März hatten auch die Kornhäuser Musikanten keinen öffentlichen Auftritt mehr, sie wurden laut Bethmann von den Veranstaltern verschoben oder abgesagt, weil auch die Schützenfeste ausgefallen sind. „Um doch ein wenig für uns und unsere Blasmusikfreunde musizieren zu können, überlegten wir uns, eine Onlineblaskapelle zu formieren“, berichtet Bethmann.

Das lief wie folgt ab: Jeder Musikant, jede Musikantin spielte für die „Aha-Polka“ von Nick Loris die eigene Notenstimme mittels Smartphone bei laufender Kamera ein. Die einzelnen Aufnahmen wurden zusammengefügt. Entstanden ist ein dreiminütiges Video, das die Kornhäuser Ende April bei Youtube, Facebook und auf der eigenen Internetseite einstellten. „Bislang ist es mehr als 12.000-mal angeschaut worden“, sagt Bethmann. Inzwischen haben die Kornhäuser wegen der guten Resonanz ein zweites Video mit dem Marsch „Gruß an Böhmen“ eingespielt.

Und weil die Kornhäuser so gern Musik machen, wollten sie das abgesagte Schwüblingser Schützenfest – Bethmann lebt in dem Uetzer Dorf – nicht sang- und klanglos verstreichen lassen. Deshalb trafen sich am 18. Juli sieben Musiker auf Bethmanns Terrasse und musizierten gemeinsam. Knapp drei Stunden lang schallte die Blasmusik durchs Dorfs, sodass bei den Schwüblingsern zumindest ein bisschen Schützenfeststimmung aufkommen konnte.

Benjamin Kochs Biergarten direkt an der Bundesstraße 188 in Uetze-Altmerdingsen ist freitags und sonnabends von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 22 Uhr geöffnet – und zwar zunächst bis Mitte September.

Von Anette Wulf-Dettmer