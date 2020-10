Obershagen

Ein Tag auf dem Milchhof Osterwiese im Uetzer Ortsteil Obershagen beginnt früh. Um 6.30 Uhr, wenn bei vielen erst der Wecker klingelt, sind Julia Johannes und Sören Rimbach bereits am Arbeiten: 160 Kühe wollen gemolken werden. Zwar nicht komplett mit der Hand. Doch damit die Milch im Melkstand vernünftig läuft, „müssen bei allen Kühen alle vier Zitzen von Hand angestrichen werden“, erklärt Azubi Rimbach. Erst dann werden sie an die Melkmaschine angeschlossen. Immer 20 gleichzeitig. Nach rund zweieinhalb Stunden ist es geschafft – bis es abends in die zweite Melkrunde geht. Nach dem Melken gibt es erst einmal Frühstück. Und das haben sich die beiden Auszubildenden Landwirt auch redlich verdient.

Sören Rimbach im Melkstand, in dem 20 Kühe gleichzeitig gemolken werden können. Quelle: Sandra Köhler

Technik und Handarbeit greifen ineinander

Früh aufstehen, bei Wind und Wetter körperlich arbeiten, bis um 19 Uhr Feierabend ist: Das muss man mögen. Und das tun die beiden 19-Jährigen. „Für mich war schon in der Grundschule klar, dass ich Landwirt werde“, sagt Rimbach. Klar hatten es ihm als Steppke aus einem Nachbarort besonders die Traktoren angetan. Doch auch die Arbeit in und mit der Natur fasziniert ihn. „Auch wenn Technik beim Bewirtschaften vieles erleichtert: Ohne den Menschen geht es eben nicht“, sagt der junge Mann, der mittlerweile im dritten Lehrjahr ist.

Auch für die gleichaltrige Julia Johannes ist es wichtig, in und mit der Natur zu arbeiten. „Das frühe Aufstehen stört mich nicht, ich gehe ja recht früh ins Bett“, sagt sie schmunzelnd. Den Ausschlag, auf den Milchhof Osterwiese die Ausbildung zu beginnen, haben die Kühe gegeben, „Mein Onkel hat eine Landwirtschaft und mein Ziehvater ein Kleingewerbe mit Tieren“, sagt sie. Die junge Frau wusste also, was auf sie zukommt. Ebenso weiß sie auch, wofür sie den Beruf des Landwirts erlernt: „Später möchte ich den Hof meines Onkels mal übernehmen.“

Um einen landwirtschaftlichen Betrieb zu leiten, ist umfassendes Wissen gefragt – und anpacken, wo es Not tut. Etwa beim Entfernen der Fladen, die die Kühe hinterlassen, wenn sie im Laufhof vor dem Melkstand warten. Flugs schwingt sich die junge Frau in den Traktor, an dem vorne ein Schild montiert ist, und schiebt den Kuhdung fort, damit die nächste Gruppe Kühe auch sauber stehen kann. „So dauert es eine Viertelstunde, wenn wir das per Hand machen müssten, wesentlich länger“, erklärt ihr Mitazubi.

Damit die Kühe auch tüchtig Milch geben – die übrigens vor Ort in der Hofmolkerei verarbeitet wird – müssen sie gut gefüttert werden. Die Auszubildenden greifen zu Futtergabel und Schneeschieber. Denn damit die Kühe auch an ihr Futter kommen, heißt es nachjustieren. „Die Kühe schieben das Futter beim Fressen von sich fort. Deshalb müssen wir es immer wieder an sie heranschieben“, erklärt Rimbach. Die Milchkühe bekommen unter anderem Grundfutter (Silage), das je nach Energie- und Nährstoffbedarf mit Kraftfutter gemischt wird. Auch wenn das Mischen mit dem Futtermischwagen meist ein polnischer Mitarbeiter übernimmt: Lernen müssen es die beiden auch.

Die Kälber füttern die beiden mit Milch – allerdings aus dem Eimer. Am Euter ihrer Mutter dürfen sie nicht trinken. „Dann könnte man es ihnen nicht mehr abgewöhnen“, sagt Johannes. Und die Gefahr, dass die Kühe eine Euterentzündung bekommen, wäre zu groß. Bei einer Entzündung müssten die Tiere Antibiotika bekommen, die Milch würde zwar abgemolken, aber müsste weggeschüttet werden.

Das ist das Reich der Kälber. Quelle: Sandra Köhler

Wie im Bilderbuch: Kühe grasen auf der Weide

Ebenfalls wichtig, damit die Tiere gesund bleiben: Die Einstreu muss gewechselt werden. „Sonst stehen oder liegen sie im Feuchten und können krank werden“, sagt Rimbach. Das geschieht mindestens einmal täglich, bei den kleineren Boxen sogar zweimal täglich. Da ist gut zu tun bei 160 Tieren. Kleine Kälber, größere Kälber, Kühe kurz vor dem Kalben, Milchkühe in verschiedenen Gruppen, kranke Tiere – alle sind so untergebracht, dass sie sich frei bewegen können. Das kommt dem Sozialverhalten dieser Herdentiere entgegen. Einer von den Boxenlaufställen wird gerade umgebaut, die Boxen werden vergrößert. „Dann haben es die Kühe noch etwas komfortabler“, sagt Rimbach.

Zum Komfort der Kühe auf dem Milchhof Osterwiese gehört auch, dass sie vom Frühjahr bis November auf die Weide dürfen. Direkt an den Ställen befinden sich etwa 30 Hektar Grünland. Ein Paradies. Eigentlich. Wenn nicht die Angst vor dem Wolf wäre. „Zwei Risse hatten wir schon“, berichtet Rimbach. Nicht auf der Osterwiese, sondern auf einer Weide im Beerbusch und auf einer, die gerade einmal 200 Meter entfernt vom Schwimmbad in Hänigsen liegt.

Die Angst vor dem Wolf ist im Hinterkopf da

„Einer Kuh hat der Wolf die komplette Scham rausgerissen, sie hatte auch noch Verletzungen im Gesicht“, erinnert sich der Landwirt-Azubi. „Die mussten wir einschläfern lassen.“ Einer zweiten, trächtigen Kuh habe er eine Zitze ab- und ein großes Loch in das Euter gebissen. „Die haben wir gepflegt, bis das Kalb da war. Aber das Euter war so vereitert, dass wir sie dann doch haben einschläfern lassen müssen. Es war nur Quälerei“, sagt er, noch sichtbar betroffen. Johannes berichtet, sie sei sich ziemlich sicher, gemeinsam mit Rimbach unweit des Milchhofes schon einen Wolf gesehen zu haben: „Das ist schon gruselig.“ Doch nach einem kurzen Moment schüttelt sie die Beklommenheit ab. Keine Zeit für Ängstlichkeit, die nächste Aufgabe wartet bereits. Denn zu tun gibt es immer etwas.

