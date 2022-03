Eine Abdeckung mit Folie oder Vlies hält die Wärme der Sonnenstrahlen im Boden, damit die vorgekeimten Mutterknollen der Kartoffel anfangen zu wachsen. Gut 700 Hektar der insgesamt 2900 Hektar großen Frühkartoffelfläche in Niedersachsen werden auf diese Weise „verfrüht“, heißt es vom Landvolk-Pressedienst. „Dabei handelt es sich neben Speisekartoffeln, auf die sich der Verbraucher schon im Zusammenspiel mit Quark oder Spargel und Schinken freuen kann, auch um Verarbeitungsware für die Pommesproduktion“, heißt es von Sprecherin Wiebke Molsen.

Wie sie weiter berichtet, peilen die Landwirte – falls die Temperaturen mitspielen – die Ernte der ersten Knollen des Jahres für Anfang Mai an, die sie in kleinen Mengen in ihren Hofläden anbieten werden. Ab Juni können sich dann die Kunden in den Supermärkten auf frische Kartoffeln aus heimischem Anbau freuen. „Je früher gepflanzt wird, desto früher kann auch geerntet werden“, fasst das Joachim Hasberg, Geschäftsführer der Niedersächsischen Früh- und Veredelungskartoffel-Erzeugergemeinschaft, zusammen.

Er blickt trotz noch gut gefüllter Kartoffellager zuversichtlich auf einen derzeit ausgeglichenen Markt. „Niedersachsen hat mehr Kartoffeln als gedacht“, sagt der Kartoffelexperte. Hasberg ist froh, dass der Abwärtstrend beim Verzehr der unverarbeiteten Kartoffeln durch die Pandemie gestoppt wurde und hofft, dass der Verzehr von Pommes Frites mit steigenden Teilnehmerzahlen an Schützen- und Volksfesten sowie vollen Fußballstadien wieder an Fahrt aufnimmt. Bei gleichbleibender Fläche setzen die Landwirte daher vermehrt auf frühe Verarbeitungssorten wie der Sorte Zorba, die unter anderem als Pommes Frites in Schnellrestaurants angeboten wird.

Bei dem Uetzer Landwirt Karsten Bethmann ist das indes ein wenig anders. In seinem Betrieb – er beschäftigt vier festangestellte Mitarbeiter und diverse Saisonkräfte über das Jahr – wird verstärkt „Annabelle“ und „Laila“ als frühe Kartoffelsorte angebaut. Diese Sorten vermarktet er entweder im Direktverkauf auf dem Hof oder verkauft sie an regional agierende Handelsketten sowie an den Großmarkt in Hannover. swa