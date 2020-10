Uetze/Burgdorf/Lehrte

Das Wolfsbüro Niedersachsen führt Buch über alle Angriffe auf Nutztiere. Anhand der DNA-Proben wird festgestellt, ob ein Wolf das Tier gerissen hat. In vielen Fällen kann der Riss sogar einem oder mehreren bestimmten Wölfen zu geordnet werden. Das trifft auch auf die beiden Alttiere des Rudels im Burgdorfer Holz zu. Ihre DNA-Spuren wurden an getöteten oder verletzten Weidetieren in der Gemeinde Uetze, der Stadt Burgdorf, in Lehrte-Immensen und sogar in der Gemeinde Edemissen ( Landkreis Peine) gefunden.

Die Wolfsbüro-Kennung der Burgdorfer Wolfsfähe lautet GW1423f und des Rüden GW950m. Der Rüde taucht in der Schadenstabelle des Wolfsbüros erstmals am 28. Februar 2018 auf – und zwar im Landkreis Lüchow-Dannenberg. In Prabsdorf wurde seine DNA an zwei getöteten Schafen und einem verletzten gefunden. Von dort ist er offensichtlich ins Burgdorfer Holz eingewandert. Der erste Weidetierriss, der GW950m im Nordosten der Region Hannover zugeordnet werden kann, ereignete sich am 18. November 2018 auf einer Weide bei Immensen, er tötete ein Schaf.

Das sind die Angriffe der Burgdorfer Wölfe

Am 4. Februar 2019 reißt der Wolfsrüde GW950m in Altmerdingsen ein Stück Damwild.

Am 11. Oktober 2019 wird auf einer Weide in Burgwedel ein Kalb getötet: Die DNA-Spuren gehören zur Wölfin GW1423f. Es ist das erste Mal, dass die Fähe im Bereich Burgdorf-Burgwedel-Uetze-Lehrte ein Weidetier reißt.

Am 21. Dezember 2019 werden auf einer Weide am Großen Stern im Burgdorfer Holz sechs Schafe gerissen. Die Untersuchungen der DNA werden bestätigen, dass der Angriff auf das Konto eines Wolfs geht – und zwar auf GW950m.

Am 28. Dezember 2019 kommt es erneut zu einem Wolfsangriff auf dieselbe Schafherde: Diesmal reißt die Burgdorfer Wölfin GW1423f zwei Tiere.

Am 18. Januar 2020 werden in Abbensen – der Ort im Landkreis Peine liegt etwa elf Kilometer vom Großen Stern entfernt – zwei Schafe und eine Ziege von der Wölfin gerissen.

Alttiere jagen erstmals gemeinsam

Am 25. Juni 2020 jagen die beiden Alttiere gemeinsam. Ihr Opfer ist ein Pony auf einer Weide bei Lehrte- Immensen.

Am 15. August 2020 tötet die Wölfin auf einer Weide in der Immenser Feldmark ein Kalb.

Am 20. August 2020 stirbt auf einer Weide an der L 387 zwischen Dollbergen und Uetze eine trächtige Stute bei dem Versuch, ihr Fohlen zu schützen. Das Fohlen kommt schwer verletzt in die TiHo Hannover, die Tierärzte können es retten. Die DNA-Untersuchungen beweisen: Angreifer war auch diesmal das Duo aus dem Burgdorfer Holz.

Am 13. September 2020 wird ein Rind auf einer Weide beim Uetze-Altmerdingsen getötet. Wieder sind es die Altwölfe GW950m und GW1423f.

Der bislang letzte Riss, der den Alttieren des Burgdorfer Rudels zweifelsfrei zugeordnet werden kann, ist der Angriff auf eine Tinker-Stute in Edemissen-Rietze am 25. September 2020. Das Pferd musste wegen seiner schweren Verletzungen eingeschläfert werden.

Darüber hinaus listet das Wolfsbüro (Stand 19. Oktober 2020) weitere bestätigte Wolfsrisse rund ums Burgdorfer Holz auf, die jedoch keinem bestimmten Wolf zuzuordnen sind. Dazu gehören der Angriff auf ein Rind, das zum Glück gerettet werden konnte, am 17. September 2020 in der Gemeinde Uetze, der Angriff am 19. Juni 2020 auf ein Pferd in Burgdorf, das dabei verletzt wurde, sowie der Schafsriss in Uetze-Benrode am 26. November 2019.

Erste Wolfsrisse Anfang 2016 nachgewiesen

Die ersten Wolfsrisse im Nordosten der Region sind dokumentiert vom 12. Februar 2016 – der Wolf GW521m riss bei Burgdorf zwei Schafe – sowie vom 22. und 24. März 2016, als Wölfe, deren DNA nicht bekannt war, bei Obershagen insgesamt vier Schafen töteten und eins verletzten.

Erster Wolf im Frühjahr 2016 bei Katensen gesichtet Am 20. März 2016 wurde erstmals ein Wolf im Uetzer Gemeindegebiet gesichtet. Ein Speditionsfahrer war mit seinem Fahrzeug von Katensen nach Krätze unterwegs, als vor ihm ein ausgewachsener Wolf die Fahrbahn überquerte und weiter in den Wald trottete. Als er wenig später dem Jäger Friedrich Eilers aus Krätze von seinem Erlebnis berichtete, suchte dieser umgehend in der Gemarkung Im Tiefen Moor nach Spuren und wurde auf einem Acker fündig:. Deutlich hatten sich in den weichen Boden handtellergroße Pfoten eingedrückt, größer und spitzer zulaufend als Hundepfoten – und im eindrucksvollen Trittabstand von 50 bis 60 Zentimetern. Bekannt wurde diese Sichtung erst einen Monat später, weil die Jäger Panikreaktionen in der Bevölkerung vermeiden wollten. Kreisjägermeister Eckhard Baars – zu der Zeit Jägermeister für den Bezirk Burgdorf – erklärte damals: „Der Wolf ist kein jagdbares Wild, sondern genießt strengen Artenschutz. Gefährlich ist er nicht – allen Märchen zum Trotz. Er ist scheu und greift nie aus freien Stücken an.“ Allerdings, so Baars weiter: „Derzeit gehen wir von 50 Paaren bundesweit aus, die durchschnittlich fünf Junge jährlich haben, also insgesamt 250 weitere Exemplare.“ Mit der wachsenden Population steige auch die Gefahr, dass die Tollwut zurückkehrt.

Noch keine Ergebnisse liegen für die jüngsten Angriffe auf Weidetiere vor: drei gerissene Schafe in Immensen am 4. Oktober und zudem vier getötete Schafe am 20. September und ein gerissenes Schaf am 10. Oktober – beide Vorfälle in Edemissen-Klein Eddesse an der Grenze zu Uetze.

Beim Blick in die Statistik fällt auf, dass die Zahl der Wolfsangriffe in Niedersachsen seit Sommer 2019 stark zunimmt. Für das Jahr 2019/2020 (1. Juli bis 30. Juni) haben Wölfe 241-mal Nutztiere angegriffen. Dabei wurden 1060 Tiere – überwiegend Schafe, aber auch einige Kälber und Pferde – getötet oder so schwer verletzt, dass sie eingeschläfert werden mussten. Seit 1. Juli 2020 konnten anhand der DNA-Proben Wölfe für 54 Angriffe verantwortlich gemacht werden, dabei kamen 129 Weidetiere zu Schaden.

Von Anette Wulf-Dettmer