Burgdorf/Uetze

Es gibt es neues Gesicht in der Polizeiinspektion: Seit Anfang Februar ist Manuel Warga neuer Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes (KED) im Bereich Burgdorf und Uetze. Der Erste Kriminalhauptkommissar hat den Staffelstab von Martina Thöne übernommen, die Ende Januar von Polizeidirektor Jürgen Graver als Leiter der Polizeiinspektion Burgdorf in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Der 46-jährige Warga trägt nach Angaben der Behörde nunmehr die Verantwortung für die Ermittelnden sowohl in Burgdorf wie auch in der Polizeistation Uetze. „Zudem ist er mit der Koordinierung der Kriminalitätsbekämpfung in den vier Polizeikommissariaten Langenhagen, Lehrte, Großburgwedel und Mellendorf beauftragt“, heißt es in einer am Donnerstag versandten Mitteilung.

Ermittler wollen sich neue Methoden und Techniken erschließen

Manuel Warga blickt auf fast 30 Jahre Polizeidienst zurück. 1992 begann er seine Ausbildung zum Polizeivollzugsbeamten im Mittleren Dienst der Polizei an der Landespolizeischule Niedersachsen in Hannoversch Münden. Danach war Warga zunächst in der Bereitschaftspolizei, dann als Sachbearbeiter Einsatz- und Streifendienst in der Polizeiinspektion Hannover-Mitte tätig und wechselte schließlich zum Landeskriminalamt Niedersachsen (LKA).

Nach dem Studium an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege folgten eine mehrjährige Verwendung als Brandermittler im Zentralen Kriminaldienst in Hannover und mehrere Verwendungen als Führungskraft, ebenfalls in der Landeshauptstadt. Im Jahr 2020 wurde Warga Dezernent für Kriminalitätsbekämpfung, ein Jahr später zuständig für die Bekämpfung des Rauschgifthandels.

„Neben der Wahrnehmung der polizeilichen Kernaufgaben werden uns in den nächsten Jahren die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Ermittlungsarbeit vor neue Herausforderungen stellen“, so Warga. „Wir werden uns neue Ermittlungsmethoden erschließen und wollen bei den rasanten Entwicklungen alle Mitarbeitenden mitnehmen.“

Von Sven Warnecke