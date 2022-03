Hänigsen

Inzwischen sind auch in der Gemeinde Uetze geflüchtete Menschen aus der Ukraine angekommen. Und es werden viele Dinge benötigt, um ihnen zu helfen. Aus diesem Grund hatte die Hänigser St.-Petri-Kirchengemeinde die Idee, ein Benefizkonzert zu veranstalten, das dazu beitragen soll, einen Teil der Not zu lindern.

Dazu tritt das Vokalensemble „Mundwerk“ am Montag, 28. März, um 19.30 Uhr unter der Leitung von Paul Oster in der Kirche, An der Kirche 2, auf. Die Mitglieder kommen aus Eltze, Uetze, Hänigsen, Hildesheim und Burgdorf und präsentieren Stücke aus ihrem aktuellen Repertoire. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Einlass ist ab 19 Uhr bei freier Platzwahl. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, alle zusammengetragenen Spenden kommen komplett den Geflüchteten aus der Ukraine zugute.