Uetze

Polizeibeamte haben am Sonnabend gegen 20.45 Uhr drei Frauenfahrräder in Dahrenhorst sichergestellt. Ein Autofahrer hatte sich bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass auf der Fahrbahn der Spreewaldallee drei Räder abgelegt worden seien. Hinweise auf die Eigentümer gebe es derzeit nicht, heißt es von der Polizei. Diese können sich aber bei der Polizei in Uetze, Telefon (05173) 925430, oder Burgdorf, Telefon (05136) 88614115, melden.

Bereits am Donnerstag hat die Uetzer Polizei nach dem Hinweis eines Spaziergängers in der Uetzer Herrschaft ein blaufarbenes Mountainbike der Marke Kalkhoff eingesammelt. Das Fahrrad lag in dem Waldstück im Bereich des zweiten Gemeindewiesenwegs. Das Rad sei nicht als gestohlen gemeldet, teilte die Polizei mit. Das habe die Überprüfung der Rahmennummer ergeben. Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer, sich zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer