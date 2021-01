Uetze/Dollbergen

Ein neuer Bürotrakt mit modernen Sozialräumen, eine weitere Lagerhalle und eine neue Sortieranlage für Zwiebeln – diese Investitionen stehen derzeit bei der Raiffeisenwarengenossenschaft (RWG) Osthannover auf dem Betriebsgelände des Kartoffel- und Zwiebelvermarktungszentrum Groka in Uetze-Dollbergen an. Seit Ende 2020 wird am modernen Bürogebäude mit Sozialräumen gebaut.

Dafür wurde das garagenähnliche Gebäude mit einigen kleinen Büros auf dem Hof abgerissen. Dieser Flachbau stammte aus der Anfangszeit der Groka in den Siebzigerjahren. Der Neubau wird direkt an die Kommissionierhalle, in der Kartoffeln und Zwiebeln für den Verkauf verpackt und verladen werden, angebaut. Zusätzlich werden zwei neue Fahrzeugwaagen gebaut. Zu den Kosten gibt es von der RWG-Geschäftsführung keine aktuellen Angaben. Bei der Generalversammlung im Januar 2020 hieß es, man rechne mit rund 2,2 Millionen Euro.

Neue Lagerhalle für 2800 Tonnen Zwiebeln

Der Bau des Bürotrakts für die Groka-Verwaltung sollte eigentlich schon im Herbst 2019 beginnen. Doch der Start hat sich verzögert. Langsamer als geplant ist auch der Bau einer neuen Lagerhalle für Zwiebeln vorangekommen. Als Grund für die Verzögerungen nennt die RWG-Geschäftsführung den Corona-Lockdown, „sodass wir in der Ernte 2020 noch keine Zwiebeln einlagern konnten“, heißt es im Geschäftsbericht zur jüngsten Generalversammlung vom Donnerstag, 28. Januar, die erstmals online stattfand.

Darüber hinaus soll eine sogenannte optoelektronische Zwiebelsortieranlage für die Groka gebaut werden. Damit können die Zwiebeln nach Größe und Beschaffenheit so gut wie vollautomatisch sortiert werden. Die Bauarbeiten sollen 2021 beginnen und im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Großer Kartoffelhändler steigt bei der Groka ein

Die Groka ist ein wichtiger Geschäftsbereich der RWG Osthannover, die ihren Sitz in Uetze hat. Im Geschäftsjahr 2019/20 – vom 1. Juli 2019 bis 30. Juni 2020 – trägt das Tochterunternehmen mit 36 Millionen Euro zum RWG-Gesamtumsatz von 148,3 Millionen Euro bei. Deshalb hat die RWG einen Partner, Firma Wilhelm Weuthen KG aus Schwalmtal, mit ins Boot der Groka geholt. Ziel ist es, die Vermarktung der Kartoffeln, die auf den Äckern in Uetze, Burgdorf und dem Nordkreis Peine wachsen, auch für die Zukunft sicherzustellen und wenn möglich den Umsatz weiter zu steigern. Am 1. Dezember 2020 hat die RWG sechs Prozent der Anteile der Weuthen KG übernommen, im Gegenzug beteiligt sich Weuthen, einer der größten Kartoffelhändler Deutschlands, mit 21 Prozent an der Groka.

Generationenwechsel bei der RWG Die Groka in Dollbergen bekommt einen neuen kaufmännischen Geschäftsführer. Volker Peters wird diese Aufgabe zum 1. April übernehmen. Ab Dezember werden er und Frank Dietrich, der seit Jahresbeginn Mitgeschäftsführer der RWG ist, dann die Geschäftsführung der Groka von Wolfgang Wrede und Hans-Hinrik Berkhan übernehmen. Bei der Raiffeisen-Lagerhaus Peine GmbH & Co. KG, einer Tochterfirma der RWG, hat der Generationenwechsel bereits stattgefunden. Guido Imhoff, der seit Langem in der Firma an verantwortlicher Stelle arbeitet, hat die Geschäftsführung von Cord Bösch übernommen. Frank Dietrich, bislang Verwaltungsleiter der RWG, wird ab 2023 alleiniger Geschäftsführer der RWG sein. Seit Januar 2021 ist er neben Bösch und Wrede drittes hauptamtliches Mitglied der Geschäftsführung, um sich auf die Aufgabe umfangreich vorbereiten zu können. Wrede wird Ende 2021 in den Ruhestand gehen und Bösch ein Jahr später.

Landtechnik-Sparte und Raiffeisenmärkte boomen

Die RWG konnte im Geschäftsjahr 2019/20 zudem ihren Umsatz in der Landtechnik-Sparte noch einmal erheblich steigern auf 12 Millionen Euro, das ist ein Plus von 18,8 Prozent im Vergleich zu 2018/19. „Wir führen dies auf eine gestiegene Investitionsbereitschaft der Landwirte aufgrund von guten Erlösen im Kartoffel- und Zwiebelanbau zurück“, erklärt die Geschäftsführung.

Gut gelaufen ist auch der Verkauf in den Raiffeisenmärkten. Insgesamt fünf betreibt die RWG, unter anderem in Uetze, Burgdorf und Edemissen. Das Umsatzplus von 15 Prozent führen die Geschäftsführer nicht zuletzt auf den Lockdown im Frühling zurück. Statt in den Urlaub zu fahren, hätten „viele Verbraucher in Haus und Garten gearbeitet und investiert“. Die Pläne der RWG, den Raiffeisen-Markt am Hindenburgplatz in Uetze zu schließen und stattdessen einen größeren am Schapers Kamp zu errichten, konnten bislang noch nicht verwirklicht werden. Dem Vernehmen nach hakt es noch bei einigen Abstimmungen mit der Gemeinde.

Von Anette Wulf-Dettmer