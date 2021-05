Uetze/Burgdorf/Lehrte/Sehnde

Spazierengehen, frische Luft tanken und dabei die Natur erleben: Dieses Freizeitvergnügen haben in der Corona-Pandemie viele Menschen für sich entdeckt. Leider halten sich einige von ihnen nicht an die Spielregeln, betreten Felder und Ackerrandstreifen oder lassen ihre Hunde dort laufen. Das aber schadet den Wildtieren, die dort leben, besonders in der aktuellen Brut- und Setzzeit. Denn die Kinderstuben befinden sich oftmals im Feldrain direkt neben den ausgebauten landwirtschaftlichen Wegen. 

Hegeringleiter kritisiert Rücksichtslosigkeit

„Solange die Leute auf den Wegen bleiben, ist alles in Ordnung“, sagt Oliver Brandt, Sprecher der Jägerschaft Burgdorf. Dem stimmt auch Dieter Kleinschmidt, Naturschutzbeauftragter für Burgdorf zu. „Aber leider gibt es viele, die eben das nicht tun, warum auch immer.“ Hartmut Scholz, Landwirt aus Lehrte und gleichzeitig Leiter des Hegerings „Das Große Freie“, zu dem Reviere in Lehrte und Sehnde gehören, ist deswegen massiv frustriert: „Tatsache ist, dass ein nicht unerheblicher Teil der Menschen sich in Feld und Wald rücksichtslos und Ichbezogen benimmt. Da wird querfeldein gegangen, Müll weggeschmissen, der Hund kommt immer mit, die Leinenpflicht wird oft ignoriert und so weiter.“ Damit die Natur – Flora wie Fauna – besser geschützt sind, hat Jens Warmbold gemeinsam mit seinen Jagdkollegen in diesem Frühjahr an den Feldwegen rund um den Uetzer Ortsteil Altmerdingsen Hinweisschilder zur Leinenpflicht für Hunde aufgestellt.

Jens Warmbold (links) und Oliver Brandt an einem der Schilder, die die Jägerschaft Burgdorf aufgestellt hat, um auf den Leinenzwang hinzuweisen. Quelle: Oliver Brandt

Nächtliches Querfeldein-Joggen oder Reiten, wilde Müllentsorgung im großen Stile, Hunde in der Brut- und Setzzeit einfach aus dem Auto heraus laufen zu lassen, Geocaching ohne Rücksicht auf Flora und Fauna: Brandt ist nachgerade erschrocken, wie gedankenlos manch ein Mensch handelt. „Wenn wir ein Auto da sehen, wo es nichts zu suchen hat, schreiben wir auch schon mal das Kennzeichen auf“, sagt er. Und welchen Effekt hat es, Menschen anzusprechen und auf ihre Fehler aufmerksam zu machen? „Manche zeigen sich einsichtig. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das auch noch so ist, wenn sie mich nicht mehr sehen“, sagt der Naturschutzbeauftragte Kleinschmidt.

Insbesondere der Sinn unbestellter Streifen an Feldrainen und Gewässern habe sich wohl noch nicht allgemein herumgesprochen. Bei diesen handelt es sich um sogenannte Biodiversitätsmaßnahmen. Dadurch sollen Wildpflanzen, Tiere und Gewässer geschützt werden und ein Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet werden. Je weniger menschliche Aktivität es in diesen Bereichen gibt, desto besser für die Wildtiere, die Bodenbrüter und auch für die Pflanzen.

Feldraine sind Kinderstube und Versteck

Ackerrandstreifen sollen den Wildtieren Rückzugsmöglichkeiten bieten. Dort finden sie nicht zuletzt auch Deckung vor den Greifvögeln. Wenn dieser Rückzugsraum wegfalle, sei das angesichts der erfreulicherweise angestiegenen Population der Greifvögel ein echtes Problem, sagt der Sprecher der Jägerschaft Burgdorf. „Sie sind ein enorm wertvoller Lebensraum – am Boden brütende Vögel wie Kiebitze, Fasane, Rebhühner und Lärchen nutzen sie als Kinderstube“, erklärt Dirk Brinkmann aus Hänigsen, Vorstandsmitglied des Naturschutzbunds Burgdorf, Lehrte, Uetze. „Wer da einfach durchläuft oder noch schlimmer mit einem Fahrrad durchfährt, zerstört die Gelege leicht und bekommt es nicht einmal mit.“

Doch auch Säugetiere sind betroffen – insbesondere durch freilaufende Hunde. „Es sind noch viele hochträchtige Rehe unterwegs, wenn die flüchten müssen, droht im schlimmsten Falle eine Fehlgeburt“, sagt Brandt. Zudem seien die ersten Kitze bereits gelegt. Genau wie bei den Hasen flüchten die Jungen in den ersten Lebenswochen nicht, sondern ducken sich an den Boden. Und genau das macht sie zur leichten Beute von Hunden. Auch der Nachwuchs von Rebhühnern und Kiebitznester würden von freilaufenden Hunden oft zerstört.

Schilder zur Leinenpflicht in Altmerdingsen zerstört

Wie rücksichtslos und uneinsichtig manche Zeitgenossen sich in der Natur verhalten, zeigt auch, dass die von den Altmerdingser Jägern aufgestellten Hinweisschilder zur Anleinpflicht für Hunde nicht nur ignoriert, sondern beschädigt wurden. „Die sind nach knapp drei Wochen fast alle mutwillig zerstört worden“, sagt Brandt kopfschüttelnd.

In Altmerdingsen haben Unbekannte die Hinweisschilder zum Leinenzwang zerstört. Quelle: Oliver Brandt

Brandt appelliert ebenso wie Brinkmann eindrücklich an alle, die in der Natur unterwegs sind, Rücksicht auf die Wildtiere und die Pflanzen zu nehmen und auf den Wegen zu bleiben. Das nicht nur in der Brut- und Setzzeit, denn oftmals sind die Ackerrandstreifen kleine Archen für die Artenvielfalt. „So lässt sich der Aufenthalt in der Natur mit gutem Gewissen genießen“, erklärt Brinkmann.

