In unserer Serie „Eine Stunde mit ...“ treffen wir Menschen aus Uetze. Sie erzählen uns ihre Geschichten, was sie antreibt und weshalb sie tun, was sie tun. Heute begleiten wir Thomas Degro (63) und Rudolf Baumeister (71) vom Hänigser Teermuseum. Sie nennen sich Teerkerle und erinnern damit an die Männer, die vor mehreren Jahrhunderten mit Kiepe auf dem Rücken oder mit einer Karre das „Hänigser Teer“ an die örtlichen Bauern auslieferten. Die beiden sind zwei der aktuell zehn Teerkerle. Sie stehen pünktlich um 14 Uhr am vereinbarten Treffpunkt am Eingang zum weitläufigen Areal mit den Teerkuhlen und dem Teermuseum am Kuhlenberg.

Die zwischenzeitliche Schließung aufgrund der Corona-Pandemie nutzte das Team, um die Besucherströme neu zu leiten. Nun beginnt der Rundgang mit einem kleinen Spaziergang entlang mehrerer Überbleibsel alter Teerkuhlen und führt zum Museum. „Auf diese Weise gelangt man von den historischen Stellen zu den modernen – und nicht mehr andersherum“, begründet Degro die Neuerung.

Hänigser Öl galt früher als Heilmittel

Auf dem Weg erzählen die beiden, dass die Bezeichnung Teerkuhle eigentlich irreführend und falsch sei. „Es handelt sich auf unserem Gelände um Bitumen, das aus Erdöl gewonnen wird. Teer hingegen ist giftig und findet seinen Ursprung in der Kohle“, erläutert Degro. Baumeister ergänzt, dass dieses schwere Hänigser Öl früher als Heilmittel verwendet wurde. „Es ist antiseptisch und wirkt gegen Fäulnis“, sagt er. Zudem sei es als Schmiermittel für Wagen sowie als Leuchtmittel für Lampen und Fackeln verwendet worden.

In dieser Position hält Thomas Degro derzeit meist seine Vorträge während der Führung. Er spricht von außen, während sich im Museum pro Raum jeweils eine Person aufhalten darf. Quelle: Mark Bode

Nach wenigen Minuten stehen beide vor dem Museumsgebäude. Aufgrund der geltenden Corona-Auflagen dürfen sich bei Führungen in den beiden Räumen derzeit nur zwei Personen zeitgleich aufhalten. Degro stellt sich dabei gewöhnlich von außen an ein geöffnetes Fenster und spricht zu den Zuhörern hinein. Er erzählt von der ersten Erwähnung der Hänigser Teerkuhlen im Jahr 1546 in einem geologischen Fachbuch von Georg Agricola, den ersten Erdölbohrungen 1861 und den heute als Souvenir in einer Flasche abgefüllten 250 Milliliter Öl, die Besucher für 2,50 Euro erhalten können.

Alle Teerkerle kommen aus der Ölindustrie

Beide sind in ihrem Element, wenn es um Teerkuhlen und Erdöl geht. Alle aktiven Teerkerle waren laut Degro früher in der Ölindustrie beschäftigt, beispielsweise in den Bereichen Geophysik und Geologie. Sie wissen also, von was sie sprechen. Degro, der ursprünglich aus dem Saarland stammt, lebt seit 1985 in der Region Hannover. Als Geophysiker suchte er früher für ein großes Unternehmen nach Erdöl- und Gasvorkommen. Im selben Betrieb war Baumeister als Geologe tätig.

Während der Corona-Krise haben die beiden im Teermuseum weit weniger zu tun. Früher seien es pro Jahr etwa 700 Besucher gewesen, 2020 werden es am Ende etwa 150 gewesen sein. Die Mindereinnahmen belaufen sich laut Baumeister auf etwa 2000 Euro. „Die Eintrittsgelder sind für uns wesentlich, wir haben aber Rücklagen“, sagt er.

Teerkuhle ist die einzig aktive in Deutschland

„Das hier ist Öl zum Anfassen“, sagt Degro auf dem Weg zur bundesweit einzigen noch immer aktiven Teerkuhle. „Das ist anders als in den Unternehmen heutzutage, dort sieht man nur technische Apparate“, fügt Baumeister hinzu. Degro öffnet die Holzabdeckung der 2,40 Meter tiefen Teerkuhle. Diese soll verhindern, dass Tiere und Laub hineinfallen. Er nimmt eine lange Stange, an dessen Ende sich ein Behälter befindet, und schöpft das dickflüssige Bitumen aus dem Wasser ab. „Zehn Liter kommen heute noch pro Jahr zusammen“, sagt Baumeister.

Thomas Degro zeigt, wie das Öl aus der sogenannten Teerkuhle geschöpft wird. Quelle: Mark Bode

Degro erklärt, dass die schwarze Masse aus einer undichten Lagerstätte im Randbereich des Salzstocks Hänigsen-Wathlingen stamme und aufgrund seiner geringeren Dichte mit dem Grundwasser zutage trete. Um den Rohstoff besser abschöpfen zu können, wurde die Grube mit Eichenbalken ausgezimmert.

Teerkuhlen-Führer Rudolf Baumeister zeigt die Funktionsweise der Seilschlagmethode anhand eines kürzlich errichteten Dreibeinmodells. Quelle: Mark Bode

Der Rundgang führt weiter zum erst kürzlich errichteten Dreibeinmodell mit Seilrolle. Mit der Seilschlagmethode sei 1861 die zweite Ölbohrung in Deutschland niedergebracht worden. Bis in eine Tiefe von 54 Metern seien die Arbeiter mit dieser schweißtreibenden Methode gekommen. „Dann ist das Seil gerissen“, berichtet Degro vom abrupten Ende der Bohrung. Es habe rund 50 Jahre gedauert, bis man im Hänigser Raum schließlich Öl fand. „Es war dann ein wenig wie Klein-Dallas“, sagt Baumeister. Viele Fördertürme hätten in der Region gestanden – ähnlich wie in der texanischen Stadt.

Teerkerle wollen sich verjüngen

Zum Abschluss geht es vorbei an ausgedienten Förderpumpen, die sich auf Knopfdruck sogar bewegen. Die Stunde mit den beiden Führern der Teerkuhlen ist vorüber. Abschließend äußern sie noch einen Wunsch. „Wir sind alle zwischen 60 und 80 Jahre alt und würden uns freuen, ein paar jüngere Teerkerle zu finden“, sagt Degro.

Wer sich die Geschichte der Erdölgewinnung von einem Teerkerl zeigen und erklären lassen will, kann sich bei Thomas Degro unter Telefon (0151) 65139151 melden. Bis maximal zehn Personen lassen die Teerkerle derzeit gleichzeitig auf das 25.000 Quadratmeter große Gelände.

