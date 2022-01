Uetze

Die Uetzer Firma Olewo ist mit ihrem Tierfutter auf Wachstumskurs. Nach Auskunft des Geschäftsführers Karsten Depenau hat das hundertprozentige Tochterunternehmen der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Osthannover in den beiden vergangenen Jahren seinen Umsatz um 30 Prozent gesteigert.

Mehr Haustiere seit der Corona-Pandemie

Frank Dietrich, ebenfalls Geschäftsführer der Firma sieht die Corona-Pandemie als einen Grund für die gestiegene Nachfrage. Viele Menschen hätten sich während dieser Zeit ein Haustier zugelegt.

Olewo trocknet Möhren und Rote Bete und stellt daraus dann Möhren-Pellets und Rote-Bete-Chips als Ergänzungsfutter für Pferde, Hunde und Nagetiere her. „30 Prozent der Möhren und Rote Bete bauen Landwirte im Gebiet der RWG Osthannover an, die restlichen 70 Prozent in ganz Norddeutschland“, sagt Depenau.

Dieses Granulat aus Roter Bete wird zu Chips geformt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Als zweiten Grund für die wachsende Nachfrage nennt Dietrich die neue Produktionsstätte auf dem Gelände der RWG Osthannover. Seit der Inbetriebnahme im März 2020 habe sich die Qualität der Produkte verbessert. Mittlerweile wird die Lagerfläche in der neuen Produktionshalle knapp.

Seit Frühjahr 2020 werden in der neuen Produktionshalle am Raiffeisen-Standort in Uetze Futtermittel für Pferde, Hunde und Nager hergestellt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Archiv)

Neue Lagerhalle für Olewo in Uetze geplant

Deshalb plant die Geschäftsführung einen 20 mal 25 Meter großen Anbau an das bestehende Gebäude. Darin wird Platz für rund 1000 Kisten mit einem Fassungsvermögen von jeweils circa 400 Kilogramm sein. Laut Dietrich sollen dort hauptsächlich Karottenpellets gelagert werden. „Die zweitgrößte Menge sind Rote-Bete-Chips“, fügt er hinzu.

Die Mitarbeiter sollen mit einem Gabelstapler direkt aus dem Bestandsgebäude ins neue Kistenlager fahren können. Unter dem Vordach des Anbaus können Lastwagen be- und entladen werden. „Wir haben gerade den Bauantrag gestellt“, sagt Dietrich. Der Baubeginn stehe daher noch nicht genau fest. Auf jeden Fall sollen die Bauarbeiten aber noch in diesem Jahr beginnen.

Das ist Olewo Olewo war ursprünglich in Woltersdorf (Schleswig-Holstein) beheimatet. Anfang des Jahres 1999 erwarb die damalige RWG Uetze, die 2005 mit der RWG Burgdorf-Peine zur RWG Osthannover fusionierte, das Unternehmen. Danach produzierte Olewo zunächst weiter am alten Standort und vertrieb auch von dort auch seine Produkte. 2007 verlagerte Olewo die Produktion in das ehemalige landwirtschaftliche Lager der RWG am Bahnhof Immensen-Arpke. Das dortige Gebäude wurde mit der Zeit aber zu klein. 2019 begannen die Bauarbeiten für die heutige Produktionshalle auf dem RWG-Gelände in Uetze. Die neue Produktionsstätte ging im März 2020 nach einer Erprobungsphase in Betrieb. Laut Geschäftsführer Karsten Depenau hat Olewo derzeit sieben feste Mitarbeiter. Hinzu kämen Saisonarbeitskräfte.

Die Produktion ist also lokal – verkauft wird das Futter aber in der ganzen Welt. Im Onlineshop bestellen nicht nur Tierhalter aus Deutschland das Ergänzungsfutter direkt beim Erzeuger. „Wir haben seit Langem auch Kunden in den USA“, berichtet Dietrich. Lieferungen gingen zum Beispiel auch nach Skandinavien und China. Ein Großabnehmer in Deutschland sei „Fressnapf“. Außerdem vertreibe Olewo seine Produkte über Märkte von Raiffeisen und anderen Genossenschaften.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller