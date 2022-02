Dedenhausen

Sie haben in Betrieben in Uetze, Lehrte, Wedemark und Hannover ihr Handwerk gelernt – erfolgreich. Nun sind fünf junge Menschen nach ihrer Gesellenprüfung von der Tischlerinnung Burgdorf freigesprochen worden. Dabei wurde deutlich, dass es im Tischlerhandwerk neben der traditionellen Handwerksarbeit immer mehr auf digitale Produktionsprozesse ankommt.

Die fünf Gesellen wurden unter Corona-Bedingungen in Uetze-Dedenhausen freigesprochen. Die Zeugnisse und Gesellenbriefe überreichte Tischlermeisterin Annette Hahne gemeinsam mit der Fachbereichsleiterin Holztechnik der Berufsbildenden Schule Burgdorf, Anne Frick.

Neben Handwerkskunst steht digitale Technik im Fokus

Cedrik Breuer mit seinem Gesellenstück, einem Weinschrank aus Eiche und Weißlack. Quelle: Privat

Johann Christian Zoch als Obermeister der Tischlerinnung Burgdorf erinnerte daran, welche Herausforderungen das Handwerk derzeit zu meistern habe. Unabhängig von der Covid-19-Pandemie müsste die Branche den Spagat zwischen digital gesteuerten Produktionsprozessen im Einklang mit dem traditionellen Handwerk wagen. „Die erlernten handwerklichen Fähigkeiten des Tischlers und dessen Aufgabe, komplette Produktionsabläufe steuern und gestalten zu können, sind in dieser Form in der Berufswelt einzigartig“, befand der Obermeister.

Flavian Heinemann präsentiert sein Gesellenstück, einen Barschrank in Nussbaum und Ahorn. Quelle: Privat

Zoch hob hervor, dass gesundes Selbstbewusstsein dazu gehöre, aber auch Selbstkritik und die Bereitschaft, ständig dazulernen zu wollen. Mit diesen guten Wünschen für die berufliche und persönliche Zukunft verabschiedete der Obermeister schließlich Cedrik Breuer, der seine Ausbildung in der Tischlerei Thiele in Uetze absolvierte, die beiden Gesellen Flavian Heinemann und Julian Meints, sie haben in der Tischlerei Holz und Handwerk in Hannover Bothfeld gelernt, Sven Ostermann, der in der Tischlerei Gielissen, ehemals Kreft, in Wedemark-Mellendorf seine Ausbildung absolvierte, sowie Luka Wallmeyer aus der Tischlerei Lüders in Lehrte-Röddensen in die Arbeitswelt.

Von Sven Warnecke