Uetze

Erneut hat ein Trickdieb in Uetze das Portemonnaie einer Seniorin erbeutet: Die 77-Jährige aus Uetze kaufte nach Aussage am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in einem Discounter an der Burgdorfer Straße ein. Dort lenkte sie offenbar ganz bewusst ein Mann ab, indem er in ihrer Gegenwart ein Netz mit Clementinen fallen ließ. Aus Höflichkeit bückte sich die Uetzerin, um ihm das Obst zu geben – zumal er weitere Waren auf dem Arm trug.

Lesen Sie auch: So schützen Sie sich vor Taschendieben

Diesen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte der Mann oder ein Begleiter, um die Geldbörse zu stehlen. Sie befand sich nach Aussage der 77-Jährigen offen sichtbar in einer Tasche im Einkaufswagen. Als die Frau den Verlust bemerkte, fehlte von dem Täter jede Spur. Er hatte offenbar den Einkaufsmarkt bereits verlassen.

Das Opfer beschreibt den Dieb als etwa 50 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er soll etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte dunkle Haare, die im vorderen Bereich schon lichter waren. Zudem soll er dunkle Kleidung getragen haben. Die Ermittler bitten Zeugen, denen dieser Mann ebenfalls aufgefallen ist, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark