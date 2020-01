Weltwirtschaftsforum in Davos am Mittwoch, Auschwitz-Gedenken in Israel am Donnerstag, CDU-Neujahrsempfang in Ramlingen am Freitag: Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen vollen Terminplan. Trotzdem zieht es sie immer wieder in die Heimat nach Burgdorf.