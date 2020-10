Uetze

Drei Menschen sind am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 125 zwischen Uetze-Hänigsen dem Schwüblingser Kreisel im Zuge der B188 schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallte ein Transporter gegen 8 Uhr ins Heck eines Lastwagens, als dieser plötzlich bremste. Einer der verletzten Männer saß ungesichert im Laderaum des Monteur-Fahrzeugs, als es zur Kollision kam.

Der schwere Zusammenstoß ereignete sich in Richtung Hänigsen etwa 500 Meter hinter dem Kreisel. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 41-jährige Lastwagenfahrer gegen 7.55 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den rechten Grünstreifen geraten. Beim Gegenlenken touchierte er mit dem Außenspiegel einen entgegenkommenden Sattelzug, den ein 65-Jähriger fuhr. Daraufhin leitete der 41-Jährige eine Vollbremsung ein, ohne Rücksicht auf den nachfolgenden Verkehr. Hinter dem Lastwagen fuhr der Transporter. Dessen 31 Jahre alter Fahrer wollte auf die Gegenfahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Doch dort kam bereits der nächste Lastwagen, sodass der Transporterfahrer wieder auf seine Spur zurücklenkte und mit der Beifahrerseite auf den bremsenden Lastwagen auffuhr. Die drei Insassen des Transports – ein 58- und ein 63-Jähriger in der Fahrerkabine und ein 35-Jähriger, der ungesichert im Laderaum saß – erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Unfallort hatten die Rettungskräfte zunächst angenommen, dass der 35-jährige Mann schwer verletzt war, und hatten einen Rettungshubschrauber gerufen. Dieser flog den Mann in eine Klinik. Dort stellten Ärzte fest, dass er sich beim Unfall zum Glück nur schwere Verletzungen zugezogen hat.

Nach dem Unfall mit einem Transporter und einem Lastwagen bleibt die Kreisstraße zwischen Schwüblingser Kreisel und Hänigsen für fast fünf Stunden gesperrt. Quelle: Christian Elsner

Kreisstraße 125 weiterhin gesperrt

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Kreisstraße zwischen Schwüblingser Kreisel und Hänigser Ortseinfahrt für fast fünf Stunden. Die relativ schmale K125 ist zurzeit stark befahren – auch von Lastwagen, weil sie als Umleitungsstrecke für die ab Schwüblingser Kreisel wegen Bauarbeiten gesperrte B 188 ausgewiesen ist. Durch den Unfall war die Umleitungsstrecke zwischen Burgdorf und Uetze nicht befahrbar. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer sind laut Polizei umgekehrt und haben sich einen anderen Weg gesucht, andere sind am Kreisel in Richtung Schwüblingsen abgebogen, um auf Straßen südlich der B188 ihr Ziel zu erreichen.

Polizei wirft Sattelzugfahrer Unfallflucht vor

Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 41-jährigen Lastwagen- und den 31-jährigen Transporterfahrer eingeleitet. Zudem wird dem 65-jährigen Sattelzugfahrer unerlaubtes Entfernen vom Unfallort vorgeworfen, weil dieser weitergefahren war, nachdem der entgegenkommende Lastwagen sein Fahrzeug berührt hatte. Am Transporter entstand laut Polizei Totalschaden. Die Schadenshöhe an beiden beteiligten Fahrzeugen schätzen die Beamten auf circa 7200 Euro.

Von Peer Hellerling und Anette Wulf-Dettmer