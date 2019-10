Uetze

„Dein Kind – Dein Spiegel“ heißt ein Vortrag, den Christine Schröpfer am Donnerstag, 21. November, in der Volkshochschule Ostkreis Hannover hält. Er beginnt um 18.30 Uhr im VHS-Gebäude Uetze, Burgdorfer Straße 15.

Auf humorvolle Art will die Referentin einen Einblick geben in die Wirkungsweise der Spiegelgesetze. Denn jeder andere Mensch spiegelt einem das eigene Verhalten. „Damit werden wir auf Themen aufmerksam gemacht und können unbewusste Aspekte in uns erkennen“, heißt es in der Ankündigung. Dafür seien Kinder wunderbare Spiegel, weshalb es sich aus Sicht der Vortragenden lohnt, genauer hinzuschauen, sich so ein wichtiges Lernfeld zu erschließen und die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern. Wer die Verhaltensweisen von Kindern unter den Spiegelgesetzen betrachte, könne die Eltern-Kind-Beziehung positiv verändern, ist Schröpfer überzeugt. Ihren Angaben zufolge bleibt nach dem Vortrag noch Raum zum Gedankenaustausch.

Die Teilnahme kostet 16 Euro. Anmeldungen nimmt die VHS Ostkreis Hannover ab sofort entgegen per E-Mail info@vhs-ostkreis-hannover.de und unter Telefon (05132) 50000.

Von Antje Bismark