Überall in Deutschland sind derzeit grüne Kreuze auf den Feldern zu sehen. Mitinitiator ist der Landwirt und promovierte Agrarwissenschaftler Dr. Willi Kremer-Schillings alias Bauer Willi. Dieser lebt auf einem Bauernhof im Landkreis Neuss in Nordrhein-Westfalen. Anfang September hat das Bundesministerium für Landwirtschaft gemeinsam mit dem Bundesumweltministerium ein Agrarpaket verabschiedet. Seitdem geht in vielen landwirtschaftlichen Betrieben die Angst um, dass damit jegliche Produktion auf dem Acker und im Stall erschwert und in Einzelfällen nahezu unmöglich wird. Zahlreiche Verbote würden zu sinkenden Erträgen führen und die Versorgung der heimischen Bevölkerung mit regional erzeugten Nahrungsmitteln sei gefährdet. Die grünen Kreuze sollen als Mahnung an die Gesellschaft verstanden werden, sich des Werts der heimischen Landwirtschaft bewusst zu werden, heißt es unter anderem in der Agrarblogger-Szene.