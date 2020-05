Hänigsen/Wathlingen

Im Streit zwischen der Bürgerinitiative (BI) Umwelt Uetze und dem Konzern K+S über die Ausgleichsmaßnahmen für die geplante Abdeckung des Wathlinger Kalibergs gibt der BI-Vorsitzende Wolfgang Tannenberg nicht klein bei. Energisch widerspricht er Äußerungen von K+S-Sprecher Ulrich Göbel zur bisherigen Kompensationsmaßnahme, für die das Unternehmen auf einem ehemaligen Spargelfeld Mutterboden abgetragen hat. Dort soll ein Grünlandbiotop entstehen.

Göbel hatte gesagt, dass beim Bau des Recyclingplatzes, auf dem K+S Bauschutt und Bodenaushub annehmen und für die Abdeckung des Kalibergs aufbereiten will, keine Brutplätze von Feld- und Heidelerchen gestört worden seien. Die Ausgleichsmaßnahme komme nicht zu spät, weil das Grünlandbiotop die künftige Überschüttung von Haldenrandbereichen kompensieren solle.

Brutplätze liegen in der Nähe der Recyclinganlage

Tannenberg räumt zwar ein, dass Gutachter Brutplätze von Feld- und Heidelerchen außerhalb des Bauplatzes der Recyclinganlage festgestellt haben – aber in unmittelbarer Nähe. Der Hänigser gibt zu bedenken, dass der Bauplatz als Nahrungshabitat verloren gegangen sei und Lärm bei den Bauarbeiten und dem künftigen Betrieb entstehe. Daher gäben die Lerchen die Nistplätze auf. Tannenberg spricht von einer De-facto-Zerstörung.

Der Umweltaktivist weist darauf hin, dass das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in einem Nachtrag zur Genehmigung des vorzeitigen Baus der Recyclinganlage fordert, dass die Ausgleichsmaßnahmen bereits in der Brutzeit 2020 zum Tragen kommen sollen. Die künftige Grünlandfläche für die Heidelerche sei aber nur abgetragen und gefräst, kritisiert Tannenberg: „Es befindet sich darauf kein Bewuchs.“

Auf der Ausgleichsfläche für die Feldlerche an der Straße Am Förderturm habe K+S kürzlich den Boden bearbeitet. Diese Kompensationsmaßnahme komme für dieses Jahr zu spät. Mittlerweile habe das Unternehmen für die gefährdete Vogelart Neuntöter Sträucher auf eine Pferdewiese gepflanzt. „Die Setzlinge sind zu klein. Sie können auch in der Brutsaison 2021 noch nicht ihren Zweck erfüllen“, kritisiert Tannenberg.

Diebe stehlen drei Brutkästen Der Konzer K+S hat bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstattet. Bei einer Kontrolle stellten Mitarbeiter fest, dass drei Brutkästen für Feldsperlinge an der Straße Zum Bröhn in Wathlingen gestohlen worden waren. „Die Kästen gehören zu einer Serie von fünf Koloniebrutkästen, die K+S im Rahmen einer Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme im vergangenen Jahr in der Nähe der Rückstandshalde in Wathlingen angebracht hat“, sagt Firmensprecher Ulrich Göbel. Schwerer als der vergleichsweise geringe Schaden wiege, dass der Diebstahl einen Eingriff in das Brutgeschehen während der Brutsaison darstellt. „Nach zwei Diebstählen, die im vergangenen Jahr auf der Baustelle des Recyclingplatzes verübt worden waren, ist dies die dritte Straftat, die offensichtlich auf die Störung des Betriebs abzielt“, sagt Göbel. Außerdem hätten neuerdings Gegner der geplanten Haldenabdeckung unerlaubt am Zaun des Betriebsgeländes „Stoppt die Müllmafia“ plakatiert.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller