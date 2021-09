Eltze/Uetze/Burgdorf

Wenn morgens auf den Wiesen die Spinnweben in den ersten Sonnenstrahlen glitzern, dann ist der Herbst nicht mehr weit. Doch bevor es so weit ist, sind in der Regel noch ein paar schöne Spätsommertage zu erwarten. Darauf können sich auch die Menschen in und um Uetze und Burgdorf freuen. Die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes versprechen für diesen Donnerstag Sonne und zum Abend hin Temperaturen bis zu 28 Grad. Wenn am Freitag eine Gewitterfront durchgezogen ist, wird das Wetter am Sonnabend und Sonntag wieder ruhiger, wenn auch mit bedecktem Himmel und Temperaturen von maximal 23 Grad.

Spinnen suchen sich trockene Winterquartiere

Bevor der Herbst kommt, werden auch die Spinnen noch einmal richtig aktiv – wie an der großen Anzahl von Netzen zu erkennen ist. Sie haben dem Altweibersommer seinen Namen gegeben: Mit „Weiben“ wurden im Altdeutschen das Weben und das Knüpfen von Spinnweben bezeichnet. Auf dem Bild sind Baldachinnetze zu sehen. Ihre Bewohnerin lauert in der Regel unterhalb des Gewölbes mit der Bauchseite nach oben auf Beute: herabstürzende Insekten, die sich im Fadengewirr verstricken.

Manchmal gefällt es den Spinnen - hier eine Zitterspinne - auch so gut im Haus, dass sie dort ihren Nachwuchs großziehen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Doch mit den sinkenden Temperaturen sind die achtbeinigen Krabbeltieren auch auf der Suche nach einem warmen und trockenen Winterquartier. Dabei fällt ihre Wahl oft auf Häuser und Wohnungen. Denn dort gibt es für sie nicht nur stille Ecken und Fugen, wo sie sich verstecken können, sondern in der Regel auch genug Beute. Sie verspeisen mit Vorliebe Stubenfliegen, Stechmücken und Asseln – und befreien die Häuser so auf ökologische Weise von unerwünschten Mitbewohnern.

Weil Spinnen so nützlich sind, bittet der Naturschutzbund, die Tiere nicht mit Pantoffeln, Staubsaugern oder Zeitungen zu traktieren, sondern in einem Glas einzufangen und nach draußen zu bringen.

Von Anette Wulf-Dettmer