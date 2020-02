Uetze

Fünf Frauen und ein Mann: Das ist die A-cappella-Gruppe Female Affairs, die am Sonnabend, 7. März, in Uetze auftritt. Zu hören sind sie mit ihren Lieblingsliedern aus eigener wie internationaler Pop-Produktion. Ihr Repertoire reicht von Folk und Pop über Soul bis hin zu Klassik. In der Agora des Schulzentrums präsentieren sie ihr neues Programm „Mixtape 2.0“, darunter Coverversionen von Sting und Michael Jackson – umgetextet oder im Orignial.

Die Kulturinitiative K4 hat das Ensemble nach Uetze eingeladen. Die ausschließlich ehrenamtlichen Macher von K4 – zwölf Frauen und Männer – engagieren nach eigenen Angaben nur Künstler und Künstlerinnen, die sie zuvor mindestens einmal – meist öfter – selbst auf der Bühne erlebt haben. Female Affairs tritt das erste Mal in Uetze auf.

Ein Konzert nicht nur für Frauen

Songtitel wie „Mein Schrank ist voll“ zeigen, dass die sechs Musiker Humor haben, der sie selbst mit einbezieht. Mit Charme, Witz und Selbstironie kommen die wichtigsten Dinge des Lebens – Männer, Frauen, die Liebe und das Essen – zur Sprache. Und die beherrschen sie, denn ihre deutschen Übersetzungen der Coversongs bestechen durch verblüffenden Wortwitz und ausgefeilte Sprachkunst. Kritiker beschreiben die Konzerte des A-cappella-Ensembles mit den Worten souverän, witzig, charmant, zum Heulen schön, selbst für hartgesottene Kerle.

Mundakrobatik auf hohem Niveau

Inmitten der fünf Sängerinnen gibt Peter Wehrmann als Vokalschlagzeuger den Takt vor. Wehrmann steht seit 30 Jahren auf der Bühne und beherrscht seine Mundakrobatik hervorragend. Trotzdem singt er sich nicht in den Vordergrund. Dort agieren Britta Dinkelbach, die von sich sagt, zu singen wie „die Wetterkarte, mal hoch, mal tief“. Bei den Female Affairs ist sie zudem fürs Arrangieren zuständig. Das ist auch eine der Aufgabe von Almut Treude, die ebenfalls in allen Lagen singt und sich als Wasserträgerin der Gruppe bezeichnet.

Dritte im Bunde ist Ute Winkelmann, sie singt Alt und Mezzosopran und textet für das Ensemble. Für den Bassgesang ist Renate Schindler zuständig, ebenso wie fürs Schreiben der Setlisten. Jördies Treude textet und bezeichnet sich in puncto Singen als „Sub für alle“.

Das Konzert in der Agora des Uetzer Schulzentrums an der Marktstraße beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Abendkasse 18 Euro. Jugendliche bis 16 Jahre zahlen die Hälfte. Der Kartenvorverkauf läuft über Schüler & Asnet in Uetze und Hänigsen sowie unter www.tickets.k4uetze.de.

Lesen Sie auch

Das ist das Programm der Kulturinitiatvie K4 im Jahr 2020

Von Anette Wulf-Dettmer