Schwüblingsen

Nur rund 300 Meter standen sie im Wald zwischen Burgdorf und Uetze räumlich voneinander getrennt. Doch zwischen ihren Ansichten liegen Welten. Die einen sagen: Der Wolf ist in unseren Breiten wieder heimisch, er gehört geschützt, über das Tier werden dumme Schauermärchen statt sachlicher Informationen verbreitet, und die Halter von Weidetieren müssen zur Abwehr nur entsprechende Zäune errichten. Die anderen sagen: Der Wolf gehört nicht hierher, er reißt Nutztiere, verursacht damit großen finanziellen wie emotionalen Schaden, verbreitet Angst, und kein Zaun kann einen Wolf wirklich aufhalten.

Diese beiden Sichten auf den Wolf sind am Sonnabendabend an der Kreisstraße 125 durch das Waldstück Beerbusch bei Uetze-Schwüblingsen so krass aufeinandergetroffen wie selten zuvor. Auf Höhe des dortigen Wanderparkplatzes trafen sich fast 70 Tierschützer und Aktivisten aus Niedersachsen, Brandenburg und Berlin, die den Wolf geschützt sehen wollen. Sie bildeten eine Lichterkette für vier ihrer Ansicht nach in Niedersachsen zu Unrecht geschossene Jungtiere in den vergangenen Wochen und plädierten für einen schonenden Umgang mit den Tieren.

„Kein Kuschelkurs mit dem Raubtier“

Ein Stück weiter hatten sich rund 120 Weidetierhalter, Jäger, Landwirte und andere Gegner des Wolfes entlang der Straße platziert, um gegen einen „Kuschelkurs mit dem Raubtier“ zu demonstrieren. Zwischen beiden Lagern hatte sich Polizei platziert, unter anderem mit Kräften aus der Reiterstaffel. Die Szenerie blieb jedoch ruhig, eine räumliche wie inhaltliche Annäherung beider Lager oder gar eine Diskussion gab es nicht – dafür aber teils harte Anfeindungen.

In der vergangenen Woche hatten zunächst die Befürworter des Wolfes ihre Demo angemeldet. „Wir wollten vom Parkplatz aus eine Begehung im Wald machen und dabei Lichter zur Mahnung hochhalten“, beschreibt Initiatorin Julia Winkler aus Peine. Der Spaziergang sei aber aus Gründen des Naturschutzes untersagt worden. Doch der Kampf für die zwei Altwölfe mit den Bezeichnungen „GW 950m“ und „GW 1423f“ müsse nun endlich sichtbar werden. Für die Tiere lägen Ausnahmegenehmigungen zur sogenannten Entnahme, also zum Abschuss, vor. Diese hat das Umweltministerium jedoch bis auf Weiteres ausgesetzt, wie dessen Sprecher Christian Budde einen Tag vor der Demonstration erklärte.

Wolfsbefürworter sehen Tierhalter in der Pflicht

Die Entnahme dürfe im Sinne des Tierschutzes auf keinen Fall passieren, sagte Winkler. Zudem würden die Altwölfe derzeit Welpen versorgen. Die Alttiere nun zu schießen sei daher „tierschutzrechtlich verwerflich, ekelhaft und geradezu pervers“, sagte Winkler unter dem Applaus der Wolfsbefürworter. Im Übrigen habe sich der Wolf das Burgdorfer Holz und den Beerbusch als Lebensraum ausgesucht. „Der Beerbusch ist das Kerngebiet des Rudels“. Das werde auch so bleiben, wenn man die beiden besagten Alttiere beseitige. Es sei an den Weidetierhaltern, ihre Pferde, Schafe und Rinder ausreichend vor der Gefahr zu schützen und sie nicht wie auf einer nur wenige Hundert Meter vom Waldrand entfernten und nachlässig umzäunten Weide regelrecht als „Büfett“ darzubieten. Und für die entsprechenden Zäune gebe es Fördergeld, sagte Winkler.

Ein Appell an den niedersächsischen Umweltminister Olaf Lies: Kein Abschuss von Wölfen. Quelle: Achim Gückel

Mobilisierung durch Mund-zu-Mund-Propaganda

Die Gegner einer unkontrollierten Ausbreitung des Wolfs hatten in der vergangenen Woche allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda und in Chatgruppen mobilisiert. Die Burgdorferin Anika Lilienthal meldete bei den Behörden eine Mahnwache an und war selbst von dem großen Andrang am Sonnabend überrascht. Die Teilnehmer kamen auch auf dieser Seite nicht allein aus den Bereichen Uetze und Burgdorf, sondern auch auch Celle, Uelzen und Peine. Sie alle eint die Furcht davor, dass Wölfe bald so zahlreich werden, dass eine offene Weidehaltung von Tieren nicht mehr möglich ist. „Wir haben schon etliche Verluste gehabt, und wenn ein Pony oder Pferd von Wölfen gerissen wird, ist das für manchen von uns so, als verliere man ein Familienmitglied“, sagte Lilienthal.

Protest mit Schockbildern gerissener Weidetiere: Diese Frauen dokumentieren die Folgen von Wolfsrissen. Quelle: Achim Gückel

Andere Teilnehmer der Mahnwache formulierten ihre Meinung drastischer. „Der beste Wolf ist der, der an der Wand angetackert ist“, sagte einer in die laufende Kamera eines TV-Teams. Es komme bald noch so weit, dass Wölfe in den Ortschaften herumliefen, und Menschen attackierten. Das Raubtier habe 150 Jahre nicht in unsere Breiten gehört, und das müsse so bleiben. Den Befürwortern des Rudels im Burgdorfer Holz warf ein anderer Teilnehmer der Mahnwache vor, sie seien „Leute, die in der Stadt im dritten Stock leben“ und fern der Realität auf dem Land seien. Ein wirksamer Schutz der Weidetiere sei auch mit dem besten Zaun unmöglich.

Gegenseitige drastische Vorwürfe

Wie emotional und festgefahren die Debatte um den Wolf ist, wurde im Beerbusch an vielen Stellen deutlich. Wolfsgegner zeigten großformatige Bilder von den Kadavern gerissener Kälber und Pferde. Von den Wolfsbefürwortern wurde Jägern eine „Lust am Töten“ vorgeworfen – und manch einer der Demo-Teilnehmer ließ sich mit einem im Wolfskostüm steckenden Hünen fotografieren. Wolfsaktivistin Winkler berichtete sogar davon, mehrfach Morddrohungen von Wolfsgegnern bekommen zu haben. Dabei komme sie selbst aus der Landwirtschaft, habe früher Weidetiere gehalten und verstehe die Sorgen der Wolfsgegner. Eine Berechtigung, Wölfe zu töten, ergebe sich daraus aber nicht, denn eine Koexistenz von Wolf und Weidetier sei möglich.

Lilienthal hingegen verteidigte die sogenannte Entnahmeverfügung, also die Berechtigung zur Jagd auf die Alttiere. Nur auf diese Weise seien die Weidetiere rings um das Burgdorfer Holz wirklich zu schützen und die Population des Wolfes im Griff zu behalten.

Von Achim Gückel