Uetze

Die Gemeinde Uetze will sich an einem weltweiten Benefiz-Sportereignis beteiligen. Der „Wings for Life World Run“ sammelt Geld für die Rückenmarkforschung, damit Querschnittslähmung in Zukunft heilbar ist. Das Laufturnier, an dem Spitzensportler, Hobbyläufer, Anfänger mit und ohne Handicap teilnehmen können, wird in Uetze am Sonntag, 8. Mai, als Präsenzveranstaltung ausgerichtet.

Die Idee ist im Freundeskreis von Julia und Marcus Huber entstanden. „Wir waren sofort begeistert“, sagte Rathaussprecher Andreas Fitz, nachdem das Uetzer Ehepaar diese im Rathaus vorgestellt hatte. Deshalb wird die Gemeinde das Paar und ihr Organisationsteam unterstützen. Die Gemeinde stellt unter anderem das Rathausgelände zur Verfügung. Bürgermeister Florian Gahre (SPD) übernimmt die Schirmherrschaft. „Wichtig ist uns, dass an dem Lauf Menschen mit und ohne Handicap teilnehmen und die Strecke egal mit welchem Hilfsmittel absolvieren“, erklärte Julia Huber. Am 8. Mai können die Teilnehmer zwischen zwei Strecken wählen: 2,5 und 10 Kilometer.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nachdem die Gemeinde ihre Hilfe zugesagt hat, beginnt laut Marcus Huber jetzt die Detailplanung. Es sollen Unterstützer vor Ort gesucht und intensiv für die Teilnahme an dem Charity-Lauf geworben werden. Der Erlös der Vor-Ort-Aktion – Startgeld und Spenden – gingen komplett an die Rückmarkforschung, versichert er.

Schon jetzt können sich Interessierte auf www.wingsforlifeworldrun.com/de zum „App run“, der überall auf der Welt möglich ist, anmelden und sich dort dem Team Uetze anschließen. Anmeldungen und weitere Informationen zum Laufevent am Uetzer Rathaus gibt es per E-Mail an anmeldung_wingsforlife_uetze@yahoo.com.

Von Anette Wulf-Dettmer