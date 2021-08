Uetze/Burgdorf

Die Landungsbrücke e.V. aus Uetze, die seit 2015 Geflüchtete auf dem Weg in die Arbeitswelt begleitet, stellt ihre Tätigkeit ein. „Wir haben unsere Räume im alten Spritzenhaus gekündigt und den Verein abgemeldet“, sagt die Vorsitzende und Gründerin Claudia Ruhs. Als Grund nennt sie die Corona-Pandemie mit ihren Regeln, die die Arbeit der Landungsbrücke stark einschränke.

Corona hat Arbeit des Vereins enorm behindert

„Die Abstandsregelung war nicht nur eine vorübergehende Verfügung, sondern hat bis heute Bestand. Wir mussten die Sprachkurse ab März 2020 einstellen, genauso wie die Arbeitsgemeinschaft zur Demokratiebildung. Einzelberatungen wurden verstärkt von angestellten Mitarbeiterinnen karitativer Institutionen übernommen“, schreibt Ruhs in einem offenen Brief, der der Redaktion vorliegt. Der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, junge Geflüchtete so vorzubereiten, dass sie in Firmen Praktika machen und eine Ausbildung beginnen können. „Wir haben sie dabei unterstützt, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und in der Gesellschaft Fuß zu fassen.“ Für dieses Angebot werde es wohl keinen Ersatz geben. Allerdings werden die ehrenamtlichen Mitarbeiter diejenigen, die sie bislang betreut haben, bei Bedarf auch weiter begleiten. „Aber das ist dann Privatsache“, sagt Ruhs.

Anerkennung und Auszeichnung für den Einsatz

Gegründet hat die ehemalige Leiterin der Uetzer Realschule den Verein 2015 in der Flüchtlingskrise. „Unser Wirken hat vielfältige Anerkennung erfahren. Ganz besonders stolz sind wir auch auf den Integrationspreis des Landes Niedersachsen, den wir für unsere erfolgreiche Arbeit im Jahr 2016 erhalten“, zieht sie Bilanz.

Zum Verein gehörten mehr als 30 zahlende Mitglieder aus Uetze und Burgdorf, von denen mehr als 20 Patenschaften für Geflüchtete übernommen haben. Sie haben Deutschunterricht gegeben und ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags, bei Arzt- und Behördengängen sowie bei der Suche nach Praktika und Jobs geholfen. Für Ruhs steht fest, dass Uetze durch die Zuwanderung von Geflüchteten, die inzwischen fast alle Arbeit hätten, gewonnen habe. „2015 haben wir als ein Jahr in Erinnerung, in dem wir stolz auf Deutschland sein konnten. In Uetze und anderswo entwickelte sich eine große ehrenamtliche Hilfsbereitschaft“, schreibt sie.

Ruhs beklagt politisches „Geschachere“

Mit großer Sorge beobachte sie das „fürchterliche Drama, das sich in diesen Tagen in Afghanistan“ abspiele, schrieb Ruhs. Einige afghanische Flüchtlinge, die die Landungsbrücke betreue, hätten sie gebeten, ihre engsten Verwandten aus Afghanistan bei der Hotline des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für eine Evakuierung anzumelden. Die Hilferufe der Menschen seien erschütternd, erklärt sie und klagt das „Geschachere um die Aufnahme dieser Menschen in höchster Not“ an.

Von Anette Wulf-Dettmer