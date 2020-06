Engensen/Ramlingen

Lebensgefährlich verletzt wurde am Dienstagnachmittag ein 58-jähriger Rollerfahrer auf der Kreisstraße 117 zwischen Engensen ( Burgwedel) und Ramlingen ( Burgdorf). Nach Angaben der Polizei Hannover war ein Mercedes ins Heck des Zweirads geprallt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.45 Uhr. Sowohl der Roller als auch der Mercedes waren in Richtung Ramlingen unterwegs. Zu dem Zusammenstoß kam es, als das Auto den Rollerfahrer überholte. In dem Moment bog das Zweirad nach links auf einen Parkplatz ab. Der Mercedes erfasste den Roller. Beide Fahrzeuge landeten im Graben.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der lebensgefährlich verletzte Rollerfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er war nicht ansprechbar. Der 21-jährige Mercedes-Fahrer wurde nur leicht verletzt, stand aber nach Aussage eines am Unfallort anwesenden Polizisten unter Schock. Die K117 war für rund zwei Stunden gesperrt. Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden mit 4000 Euro an. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer (05 11) 1 09 18 88 beim Verkehrsunfalldienst Hannover zu melden.

Von Peer Hellerling und Thomas Oberdorfer