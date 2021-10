Burgdorf

Leichte Verletzungen hat am Montagabend ein 35 Jahre alter Radfahrer aus Burgdorf erlitten: Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße unterwegs und fuhr in einen Kreisverkehr. Dabei übersah ihn der 24 Jahre alte Fahrer eines VW Up aus Wathlingen, als er – von der Hochbrücke kommend – in den Kreisverkehr einbog.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, dabei verletzte sich der 35-Jährige leicht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge musste ein Rettungswagen das Unfallopfer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Informationen zur Schadenshöhe an Rad und Auto liegen nicht vor.

Von Antje Bismark