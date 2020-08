Unfall in Burgdorf: Familienvater missachtet die Vorfahrt

Burgdorf

Unverletzt haben die Insassen von zwei Fahrzeugen einen Unfall am Sonntagabend überstanden. Nach Aussage einer Polizeisprecherin war ein Burgdorfer mit seiner Frau und dem dreijährigen Sohn in einem blauen Citroen auf der Rhedener Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Hauptstraße übersah der Mann einen schwarzen BMW 5-er, der von rechts kam und Vorfahrt hatte.

Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, sein Fahrzeug wurde bei der Kollision über die Verkehrsinsel geschleudert und beschädigte dabei zwei Verkehrszeichen. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 21.000 Euro.

Anzeige

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark