Burgdorf

Auf dem Gelände des Fastfood-Restaurants Burger King an der Lise-Meitner-Straße im Burgdorfer Gewerbepark ist am Donnerstag um 15.55 Uhr der Fahrer eines Audis, an dem ein Anhänger befestigt war, gegen die Bestellsäule gefahren. Allerdings flüchtete der Mann, ohne sich um die Regulierung des Schadens von circa 500 Euro zu kümmern.

Zeugen haben den Vorfall beobachtet, sodass die Polizei Hinweise sowohl auf das Auto als auch auf den Fahrer hat. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von Anette Wulf-Dettmer