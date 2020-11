Gehrden

Viele Freizeitaktivitäten sind während des coronabedingten Teil-Lockdowns nicht mehr möglich. Auch Sportler müssen sich einschränken oder sogar ganz ohne regelmäßiges Training auskommen – zumindest, wenn es in der Halle und in Gruppen stattfindet.

Damit Sie nicht ganz auf sportliche Herausforderungen verzichten müssen, stellen wir jede Woche ein kleines Fitnessprogramm vor, das Sie bequem und ohne besondere Hilfsmittel in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Jedes Training ist einem bestimmten Thema gewidmet und dauert meist nicht länger als eine halbe Stunde. Natürlich können Sie auch im Freien trainieren – sofern Sie dabei alle Hygienemaßnahmen beachten.

Heute verrät uns Katja Altmann-Funke, wie Sie sich nur mit Stuhl und Matte fit halten können. Der Gesundheits- und Fitnesscoach zeigt sechs Übungen, die ganz einfach nachgemacht werden können. Für Altmann-Funke ist der Weg das Ziel: Nicht die Anzahl der Wiederholungen und Serien sind für sie maßgeblich, sondern eine saubere Ausführung ihrer Übungen – und vor allem ein gutes eigenes Körpergefühl sowie eine entsprechende Wahrnehmung. Vier bis sechs Wiederholungen und ein bis zwei Serien werden auch Anfänger meistern können. Wer sich gut fühlt, kann auf bis zu zehn bis zwölf Wiederholungen und drei Serien steigern. Und so geht’s:

Beim Warm-up werden Rücken und hintere Oberschenkelmuskulatur gedehnt. Quelle: Samantha Franson

Warm-up

Bei dieser Einstiegsübung steht man aufrecht gut einen Meter hinter einem Stuhl. Nun wird der Oberkörper vornübergebeugt, sodass die Handflächen die Lehne berühren. Der Oberkörper soll Richtung Oberschenkel gezogen werden, das dehnt die hintere Oberschenkelmuskulatur und zieht die Wirbelsäule beziehungsweise die Wirbel auseinander. Nach 15 bis 20 Sekunden in dieser Dehnposition geht es zurück in die Ausgangsstellung und nach einer kurzen Pause in den nächsten Durchgang.

Wichtig bei den Dips ist, dass die Ellenbogen sich bei der Abwärtsbewegung nicht nach außen drehen. Quelle: Samantha Franson

Dips

Die Dips stärken die hintere Oberarmmuskulatur, auch Triceps genannt. Dafür setzt man sich ganz vorne auf die Sitzfläche, die Hände sind neben dem Becken aufgestellt. Nun geht das Gesäß nach vorne und möglichst weit nach unten. Wichtig: Die Ellenbogen werden gefühlt zusammengeführt, um zu vermeiden, dass sie bei der Abwärtsbewegung nach außen drehen. In der unteren Position wird die Bewegung kurz angehalten, anschließend geht es wieder hoch und aus der Schwebehaltung wieder hinunter in den zweiten Durchgang.

Beim Beckenlift ist der Blick nach oben gerichtet, das Becken wird nach oben bewegt. Quelle: Samantha Franson

Beckenlift

Der Beckenlift ist ebenso anstrengend wie effektiv. Ein kräftiger Po und straffe hintere Oberschenkel sind der Lohn für diesen Einsatz. In der Ausgangsposition liegt man mit dem gesamten Rücken auf einer Matte vor dem Stuhl, die Füße werden nahe der Kante positioniert und angezogen, die Arme liegen neben dem Körper. Die Knie sind parallel, Unter- und Oberschenkel bilden einen rechten Winkel. Während der Blick an die Decke gerichtet ist, rollt sich das Becken so weit nach oben, dass eine gerade Linie von den Knien bis zur Schulter entsteht. Dann bewegt sich das Becken wieder hinab und wird vor der nächsten Wiederholung kurz abgelegt. Als Variante kann der Beckenlift auch einbeinig mit vier Wiederholungen pro Seite ausgeführt werden.

Unter- und Oberschenkel bilden bei dieser Bauchmuskelübung einen rechten Winkel. Quelle: Samantha Franson

Bauchmuskeln

Die Ausgangsposition ist wie beim Beckenlift, nur dass die gebeugten Arme seitlich am Kopf angelegt werden beziehungsweise den Kopf halten. Die Schultern sind abgehoben, und die Ellenbogen zeigen nach außen. Nun werden Ellenbogen abwechselnd jeweils zum Gegenknie bewegt, der Kopf sollte nicht eingerollt werden, sondern mit den Unterarmen mitgeführt werden. Jede Seite wird auf diese Weise ungefähr sechsmal trainiert und vor allem die schräge Bauchmuskulatur gestärkt.

Wichtig: Die innere und äußere Oberschenkelmuskulatur wird häufig vernachlässigt – und mit dieser Seitstützübung effektiv trainiert. Quelle: Samantha Franson

Schwebender Seitstütz

Für diese beidseitige Übung muss in der Ausgangsposition der jeweilige seitliche Unterarmstütz eingenommen werden, die Füße liegen vorne auf der Sitzfläche. Nun zieht sich das untere gestreckte Bein nach oben, gleichzeitig geht auch das Becken aufwärts – der Körper „schwebt“. Wenn Rumpf- und Bauchmuskulatur angespannt sind, fällt diese Übung etwas leichter, außerdem sind Fehlstellungen wie beispielsweise ein verdrehter Körper weniger wahrscheinlich. Der schwebende Seitstütz ist ein effektives Trainingsmittel zur Stärkung der inneren und äußeren Oberschenkelmuskulatur.

Der Aufsteiger ist ein komplexer Bewegungsablauf und sollte zunächst einbeinig geübt werden. Quelle: Samantha Franson

Aufsteiger

Den Abschluss des heutigen Workouts bildet der Aufsteiger, Standard auch bei Leistungssportlern und für jeden machbar. Er trainiert die Oberschenkelmuskulatur. Die Rückenlehne zeigt zur Wand, der Fuß steht komplett auf der Sitzfläche. Nun wird das Standbein explosiv und gemeinsam mit dem Gegenarm so weit wie möglich nach oben geführt, fast wie ein Sprung. Zum Lernen und Verinnerlichen dieses etwas komplexeren Bewegungsablaufs sollte er zunächst einbeinig und erst bei Beherrschung wechselbeinig ausgeführt werden.

Katja Altmann-Funke Quelle: Samantha Franson

Das ist Katja Altmann-Funke Katja Altmann-Funke (45) hat an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH) zunächst das Fach Tanz studiert und 1998 ihr Diplom als Tanzpädagogin abgelegt. Ihre heutige Tätigkeit als Gesundheitscoach und Personal Trainerin basiert auf einer leidvollen persönlichen Erfahrung: Eine rheumatische Erkrankung in Hand- und Fußgelenken zwang sie dazu, ihren eigentlichen Beruf aufzugeben und ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Als Ausbilderin für autogenes Training und progressive Muskelentspannung sowie geprüfte Präventologin legt die Gehrdenerin in ihrer täglichen Arbeit zwischen Gesundheits- und Ernährungsberatung, Krankheitsprävention sowie Stress- und Bewegungsmanagement ihren Fokus auf eine ganzheitliche Behandlung und Förderung. Ihr Wissen gibt sie auch in Vorträgen und Seminaren bei betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen sowie als Personal Trainerin, Ernährungsberaterin und Trainerin bei Hannover 96 weiter. Mehr Informationen über Katja Altmann-Funke gibt es unter www.aktiv-leben.eu.

