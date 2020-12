Großburgwedel

Viele Freizeitaktivitäten sind während des coronabedingten Teil-Lockdowns nicht mehr möglich. Auch Sportler müssen sich einschränken oder sogar ganz ohne regelmäßiges Training auskommen – zumindest, wenn es in der Halle und in Gruppen stattfindet.

Damit Sie nicht ganz auf sportliche Herausforderungen verzichten müssen, stellen wir jede Woche ein kleines Fitnessprogramm vor, das Sie bequem und ohne besondere Hilfsmittel in den eigenen vier Wänden ausprobieren können. Jedes Training ist einem bestimmten Thema gewidmet und dauert meist nicht länger als eine halbe Stunde. Natürlich können Sie auch im Freien trainieren – sofern Sie dabei alle Hygienemaßnahmen beachten.

Anzeige

Heute verrät uns Christian Roth, Leiter des aktivCenter der Turnerschaft Großburgwedel (TSG), unterschiedliche Übungen, mit denen Sie gezielt Ihre Bauchmuskulatur stärken und so Fehlhaltungen, Haltungsschäden, Verspannungen und Schmerzen – zum Beispiel durch zu langes Sitzen – entgegenwirken können. Ziel ist ein muskuläres Gleichgewicht sowie eine verbesserte Körperstabilität und -haltung. Roth empfiehlt pro Übung zwei bis drei Serien mit jeweils zehn bis 20 Wiederholungen beziehungsweise einer Belastungsdauer von 30 bis 60 Sekunden. Das subjektive Belastungsempfinden kann ruhig bei „etwas anstrengend“ liegen. Das Ausatmen bei Anstrengung – beim Heben oder Heranziehen – und eine kontrollierte Bewegungsausführung müssen beachtet werden.

Menschen mit orthopädischen Beschwerden oder Herzkrankheiten sollten sich vorher fachlich beraten lassen. Los geht’s:

Kleines Aufwärm-ABC Trainer Christian Roth empfiehlt: Mit diesen drei einfachen Übungen von jeweils zwei Minuten Dauer bereiten Sie Ihren Körper auf das Workout vor: Auf der Stelle gehen: Dabei werden bei mittlerem bis zügigem Tempo die Knie angehoben, während die Arme mitschwingen. Ellenbogen zum Knie: Im schulterbreiten Stand liegen die Hände an den Schläfen, die Ellenbogen zeigen nach außen. Während die Knie abwechselnd dynamisch vor dem Körper angehoben werden, geht der gegenüberliegende Ellenbogen zum Knie. Diagonales Fassen der Füße: Im schulterbreiten Stand sind die Arme seitlich ausgestreckt. Während sich der Oberkörper nach vorne neigt, wird die gegenüberliegende Hand zum Fuß geführt. Nach dem Aufrichten ist die andere Seite an der Reihe.

Tim zeigt die schwerere Ausführung mit ausgestreckten Armen zur Kräftigung der seitlichen Bauchmuskulatur, Gundula die mittelschwere. Quelle: Samantha Franson

Seitliches Heben

Im Kniestand wird ein Bein seitlich ausgestreckt. In der einfachen Variante werden die Arme vor dem Körper verschränkt, und der Oberkörper neigt sich seitlich abwärts. Anschließend wird er durch Anspannen der seitlichen Bauchmuskulatur wieder aufgerichtet. Schwerer wird es, wenn die Hände an die Schläfen genommen oder die Arme über dem Kopf ausgestreckt werden. Gewechselt wird nach der ersten Serie, pro Seite sollten zwei bis drei Serien ausgeführt werden.

Auch beim Beine anziehen gibt es mehrere Varianten mit unterschiedlicher Intensität. Quelle: Samantha Franson

Beine anziehen

Im Sitzen werden die Hände nach hinten aufgestützt. Bei aktivierter Bauchmuskulatur werden dann die nahezu gestreckten Beine von der Matte abgehoben, der Oberkörper geht in leichte Rücklage. Während die Beine nun gleichzeitig oder wahlweise auch im Wechsel herangezogen werden, kommt der Oberkörper nach vorne, wodurch sich Beine und Oberkörper annähern. Anschließend geht es zurück – Oberkörper erneut in Rücklage und Beine ohne Bodenkontakt nach vorne strecken. Anstrengender wird es mit von der Matte gelösten Händen.

Beim Seitstütz wird die Hüfte angehoben, bis Oberkörper und Beine eine gerade Linie bilden. Quelle: Samantha Franson

Seitstütz mit Hüftheben

In Seitlage stützt man sich mit dem unteren Arm auf dem Boden ab, die gestreckten Beine liegen aufeinander oder werden leicht versetzt aufgestellt. Wichtig ist, dass die Hüfte dabei weder nach vorne noch nach hinten kippt. Nun wird sie angehoben, bis Beine und Oberkörper eine gerade Linie bilden, und anschließend wieder abgesenkt, ohne den Boden zu berühren. Zur Erleichterung werden die Knie gebeugt und bleiben während der Hüftbewegung auf der Matte. Nach der ersten Serie werden die Seiten gewechselt und pro Seite zwei bis drei Serien trainiert.

Die Käfercrunches sind die anstrengendere Variante der diagonalen Crunches. Quelle: Samantha Franson

Crunches diagonal

In Rückenlage sind die Beine aufgestellt. Bei eingezogenem Bauchnabel und nach hinten gekipptem Becken wird der Oberkörper leicht angehoben – es genügt, wenn sich die Schulterblätter vom Boden lösen. Dabei geht die rechte Hand oder auch der Ellenbogen an das linke Knie, anschließend wieder zurück in die Ausgangsposition – die Gegenseite startet. Schwieriger sind die Käfercrunches: Die Hände liegen an den Schläfen, ein Bein wird gestreckt über dem Boden gehalten, das andere angewinkelt. Beim abwechselnden Heranziehen und Strecken der Beine wird jeweils die Hand beziehungsweise der Ellenbogen beim Anheben und Rotieren des Oberkörpers an das gegengleiche Knie herangeführt.

Gundula zeigt die ursprüngliche Plank-Übung, Tim die anstrengendere Variante. Quelle: Samantha Franson

Planks

Hierbei stützen sich die Unterarme parallel und schulterbreit auf der Matte, wobei die Ellenbogen sich unterhalb der Schultern befinden und der Blick nach unten gerichtet ist. Damit sich kein Hohlkreuz bildet, werden Bauch- und Gesäßmuskulatur angespannt, das Becken kippt leicht nach hinten, der Bauchnabel wird eingezogen. Während der Haltezeit sollen Beine, Hüfte und Oberkörper eine gerade Linie bilden. Während des Haltens können die Beine abwechselnd kurz angehoben werden. Intensiver wird die Übung, wenn die Hüfte während des Haltens angehoben und langsam bis zur geraden Linie wieder gesenkt wird, leichter wird es hingegen, wenn während des Haltens die Knie die Matte berühren.

Reverse Crunches

In Rückenlage liegen die Arme neben dem Körper. Die Bauchmuskulatur wird aktiviert und das Becken kippt nach hinten, die Lendenwirbelsäule wird auf die Matte gedrückt und bleibt dort – dazu gegebenenfalls die Hände seitlich unter dem Gesäß platzieren. Nun werden die Knie angewinkelt und Richtung Kopf bewegt sowie zusammen oder einzeln im Wechsel langsam wieder abgesenkt, wobei beim Anheben ein- und beim Senken ausgeatmet wird. Werden die Beine in der Abwärtsbewegung wieder ausgestreckt, ist es anstrengender. Noch schwieriger wird es, wenn am Ende des Heranziehens das Becken beziehungsweise das Gesäß noch von der Matte angehoben wird, die Abwärtsbewegung bleibt wie in der einfachen Variante.

Das TSG aktivCenter an der Hannoverschen Straße 51 in Burgwedel ist telefonisch unter (05139) 3490 sowie per E-Mail an aktivCenter@tsg-info.de erreichbar. Zahlreiche Kurse von TSG und aktivCenter werden vormittags und nachmittags zurzeit auch online angeboten. Der genaue Plan sowie eine Anleitung zur Teilnahme an den Onlinekursen sind über die Vereinshomepage www.tsg-info.de abrufbar.

Das ist Christian Roth (34). Quelle: Samantha Franson

Das ist Christian Roth Christian Roth (34) stammt aus Burgwedel und ist seit Kindertagen sportlich aktiv. Nachdem er diverse Sportarten selbst kennengelernt und betrieben hat, stand ein beruflicher Werdegang im Bereich Sport für ihn fest. An der Deutschen Sporthochschule Köln sowie an der Universität Kiel hat Christian Roth Sportwissenschaften studiert und bereits während des Studiums als Übungsleiter gearbeitet. Er hat sich intensiv mit dem Bereich der Gesundheits- und Verhaltenspsychologie hinsichtlich des Aufbaus eines körperlich aktiven Lebensstils beschäftigt und neben dem Studium auch die DOSB Reha-Übungsleiter B-Lizenzen für Orthopädie und Innere Medizin erworben. Nach seinem Einstieg als Trainer im aktivCenter der Turnerschaft Großburgwedel (TSG) 2019 hat er im Oktober dieses Jahres die Leitung übernommen. Zusammen mit seinem 15-köpfigen Service- und Trainerteam betreut er dort etwa 500 Trainierende zwischen 16 und 90 Jahren in den Bereichen Fitness, Gesundheit und Wellness.

Von Gert Deppe