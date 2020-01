Burgdorf

Gastwirt Marc Köhne hatte sich für die angemessene Variante entschieden. Parlamentarische Bestuhlung im Landgasthof Voltmer in Ramlingen – also blickten im rustikal möblierten und vollen Saal alle Augen geradeaus. Dorthin, wo die Ex-Verteidigungsministerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nun vor 180 Besuchern stand. Jene Politikerin, von deren Diensthandy gerade Daten verschwunden waren und die noch am Freitagvormittag eine historische Unterschrift leistete, die Großbritanniens Abschied aus der europäischen Gemeinschaft vorbereitet.

Neujahrsempfänge sind oft zu Käseigeln geronnene Pflichttermine. Das ist bei Gästen von diesem Kaliber natürlich vollkommen anders. Ganz große Politik also mit allem, was dazugehört, viel Arbeit, Blicke in Kalender und Sicherheitskräfte. Im Landgasthof ist von der Leyen aber eher die Ursula, die praktisch nebenan in Beinhorn lebt. Was sagte Burgdorfs Bürgermeister Achim Pollehn bei seiner Begrüßung? „Wir wissen, was Heimat ist.“ Unmittelbar neben ihrem Rednerpult stellte die Burgdorfer Union ein Banner auf, was später neue schöne Fotos regionaler Verbundenheit geben wird.

Während Ursula von der Leyen noch spricht, wartet der Interkulturelle Schulchor des Gymnasiums Burgdorf noch auf seinen Auftritt. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Das Grauen und die Schuld drückt“

In ihrer Rede ging die CDU-Politikerin auf die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz ein, die sich zum 75. Mal jährt. „Das Grauen und die Schuld drückt, die zu unserer Geschichte gehört. Wir haben aber auch gelernt, dass diesem Deutschland von unseren Nachbarn die Hand gereicht wird“, sagte von der Leyen. Nie wieder dürften Menschen ausgegrenzt werden, weil sie anders zu sein scheinen. Der Saal applaudierte.

Immer wieder betonte die EU-Politikerin die „Kraft der Gemeinschaft“, mit der man erreichen könne, was Staaten allein nicht schaffen könnten. Für einen starken Datenschutz, gegen Nationalismus und für eine wirksame Klimapolitik. Von der Leyen hatte vor Kurzem ihren European Green Deal vorgestellt. Was der Erde zusetze, sei Kohlendioxid, sagte die EU-Politikerin, es komme jetzt auf die nächsten zehn Jahre an. „Wir müssen unser Handeln darauf ausrichten, keinen Schaden anzurichten.“

Die Gäste des Neujahrsempfangs applaudieren dem Interkulturellen Schulchor. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Ode an die Freude“ mit dem Schulchor

Dann begann der Unterhaltungsteil. Von der Leyen sang gemeinsam mit dem Interkulturellen Schulchor des Gymnasiums Burgdorf die „Ode an die Freude“, Europas Hymne, umarmte im Anschluss die Schüler und forderte den Saal auf, ebenfalls den jeweiligen Sitznachbarn zu herzen. „Das machen wir hier so.“ Teile der Zuhörer beteiligten sich, überrascht und mit Vergnügen. Weil es so schön war, folgte noch ein weiteres gemeinsames Stück. „Wind of Change“, ein Lied zu ihrem Zapfenstreich. Von der Leyen versprach, ein Video vom Auftritt an den Komponisten Klaus Meine zu schicken.

Held der Woche dürfte indes Burgdorfs CDU-Chef Oliver Sieke gewesen sein. Der fand es ohnehin „kaum fassbar“, dass die Präsidentin seiner Einladung folgte. Er schaffte es im Vorfeld, dass lokale Bauern eine geplante Demonstration – Stichwort EU-Düngemittelverordnung – vorm Gasthaus absagten und sich mit einem kurzen Treffen zufriedengaben. Landwirt Arne Klages überreichte von der Leyen am Ende, als viele Biere schon bezahlt waren, noch ein Luftbild: Scheinwerfer von 60 Treckern bilden darauf die EU-Fahne nach. Man sei für Umweltschutz, aber gegen scharfe und wettbewerbsverzerrende Auflagen. Da erreichte die Kommissarin wieder die Politik.

