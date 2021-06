Burgdorf

Der Rat der Stadt Burgdorf will die ortsansässigen Vereine mit den Folgen der Corona-Krise nicht allein lassen. Deshalb hat er in seiner jüngsten Sitzung nicht nur beschlossen, auf Antrag der FDP den Sportvereinen künftig höhere Zuschüsse für Bauvorhaben zu zahlen. Zusätzlich werden allen gemeinnützigen Vereinen die Nutzungsentgelte, Gebühren, Mieten und Pachten für städtische Flächen und Gebäude für 2021 erlassen. So hatte es die Ratsgruppe WGS/Freie Burgdorfer beantragt.

Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung auf die Vereine zugehen und fragen, ob sie Unterstützung benötigen, um ihre Arbeit nach dem monatelangen Lockdown wieder aufnehmen zu können. Bei Bedarf sollen sie eine Förderung erhalten, die sich an den laufenden Kosten und den entgangenen Einnahmen zum Beispiel durch Austritte von Mitgliedern orientieren soll. Als Grundlage wird das neue Förderprogramm der Stadt Lehrte dienen. Burgdorfs Nachbarkommune hat einen zweiten Corona-Hilfsfonds eingerichtet und diesem mit 75.000 Euro ausgestattet. Zudem wurde im Lehrter Rathaus ein Antragsformular entwickelt, mit dem die Vereinsvorstände unkompliziert die Förderung beantragen können.

Bis zu 50.000 Euro

Die Freien Demokraten halten es für wichtig, in der Pandemiezeit die Sportvereine der Stadt, die zum Teil „mit rückläufigen Mitgliederzahlen zu kämpfen“ hätten, finanziell zu unterstützen, wenn sie in ihre Infrastruktur und den Klimaschutz investieren. Bisher zahlt die Stadt einen Zuschuss für Bauprojekte der Vereine von maximal 10.000 Euro pro Jahr. Rückwirkend vom 1. Januar 2021 soll es bis zu 50.000 Euro im Jahr sein. Der Rat hat dem Antrag der FDP zugestimmt. Die Verwaltung wird die städtische Sportförderrichtlinie entsprechend überarbeiten und so ausgestalten, dass diese mit den Förderrichtlinien des Regionssportbunds korrespondiert.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bislang sind bei der Stadt für das laufende Jahr Förderanträge der TSV Burgdorf und der DLRG Burgdorf eingegangen. Die TSV will ihre Flutlichtanlage auf LED-Leuchten umstellen, einen Rasentraktor anschaffen und Pflasterarbeiten ausführen. Dafür hat der Verein Zuschüsse von insgesamt rund 11.500 Euro beantragt. Die DLRG möchte für einen Bootsmotor 1223 Euro Förderung.

Investitionen in den Klimaschutz

Für 2022 liegen der Stadt bislang Zuschussanträge für die Umstellung von Fluchtlichtanlagen auf LED-Technik des SV Sorgensen in Höhe von 6800 Euro, des 1. FC Burgdorf von rund 5100 Euro sowie des Hesseler SV von rund 4500 Euro vor. Der Tennisverein Grün-Gold Ramlingen-Ehlershausen (TVVG) will sein Klubhaus energetisch sanieren und hofft auf einen Zuschuss von rund 21.000 Euro. Zudem soll die in die Jahre gekommene Ballwand erneuert werden, Zuschussbedarf: circa 1650 Euro.

Von Anette Wulf-Dettmer