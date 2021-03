Hannover

Ein 36 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstagabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Im Peiner Ortsteil Vöhrum sollte der Mann von den Beamten kontrolliert werden. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit vor der Kontrolle und konnte in Burgdorf gestoppt werden. Dann stellte sich heraus: Der 36-Jährige hat keinen Führerschein. Die Kennzeichen an dem Wagen waren gestohlen.

Polizei stoppt Fahrer an der Immenser Straße in Burgdorf

Die Polizei in Peine hatte den 36 Jahre alten Fahrer eines VW Golf gegen 20.40 Uhr im Rahmen einer Routinekontrolle anhalten wollen. Doch der Golf-Fahrer ignorierte die Zeichen der Polizisten, beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Die Fahrt ging durch mehrere Ortschaften im Landkreis Peine bis nach Burgdorf in der Region Hannover. An der Immenser Straße konnte der 36-Jährige in seinem Golf gestoppt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Diebstahl, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Geschädigte einer Straßenverkehrsgefährdung. Hinweise im Zusammenhang mit einem blauen VW Golf stehen, nimmt die Polizei in Peine unter der Nummer (05171) 9990 entgegen.

Von Tobias Morchner