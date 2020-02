Hänigsen

Rund 100 Lastwagen werden voraussichtlich mehr als 25 Jahre lang täglich Bauschutt und Bodenaushub zum Wathlinger Kaliberg transportieren. Mit den Rückfahrten sind das 200 Fahrten am Tag von Montag bis Freitag. Für die Anwohner der Ortsdurchfahrt in Uetze-Hänigsen besteht aber jetzt ein Funken Hoffnung, dass der Großteil der Schwertransporte nicht vor ihrer Haustür vorbeidonnern wird. Denn die Gemeinde Uetze lässt eine Südostumfahrung Hänigsens über vorhandene Wirtschaftswege untersuchen.

Nach den Überlegungen für eine solche Umgehung sollen die Lastwagenfahrer zunächst den Schwüblingser Kreisel auf der Bundesstraße 188 ansteuern und dort auf die Kreisstraße 125 in Richtung Hänigsen abbiegen. Kurz vor Hänigsen sollen sie nach rechts auf den Heimatlandweg abzweigen, dann die Altmerdingser Straße queren und weiter Richtung Osten am Waldgebiet Schilfbruch entlangfahren. Südlich des Wathlinger Bauern- und Gutsforsts geht es dann links ab zur Landesstraße 311 ( Hänigsen-Wathlingen). Auf diese Weise würde nicht nur Hänigsen, sondern auch der Ortsteil Riedel umfahren.

<iframe src=“https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=1dh3ELuz52Tt3E57h-XO8O0wETvGMWvtv“ width=“640“ height=“480“></iframe>

Analyse soll Ende April vorliegen

„Wir haben ein Ingenieurbüro beauftragt, eine Analyse vorzunehmen, ob die Strecke geeignet ist, den Lastwagenverkehr aufzunehmen“, sagt Gemeindesprecher Andreas Fitz. Das Büro werde unter anderem Bodenproben ziehen, um den Untergrund beurteilen zu können. „Wir gehen davon aus, dass uns die Analyse Ende April vorliegen wird“, sagt Fitz.

Die Krux ist, dass die Wege, über welche die Umfahrung führen soll, dem Realverband der Verkopplungsinteressenten Hänigsen gehört. Realverbände sind Körperschaften öffentlichen Rechts, der Landwirte und andere Grundeigentümer angehören. Eine wesentliche Aufgabe ist die Unterhaltung von Wegen. Bürgermeister Werner Backeberg hat bisher vom Vorstand des Realverbands der Verkopplungsinteressenten nur die Zustimmung erhalten, dass die Kommune die Wege untersuchen darf.

Mitgliederversammlung muss entscheiden

Der Vorsitzende Helmut Habermann hat die Mitglieder in der Jahresversammlung über das Gespräch mit dem Bürgermeister informiert. Die Entscheidung, ob der Verband später der Gemeinde auch die Wege zur Verfügung stellt, muss letztlich eine Mitgliederversammlung treffen. „Ich habe dazu aufgerufen, dass sich jeder Gedanken machen soll, was das für ihn als Anlieger bedeutet“, berichtet Habermann.

Falls die Umfahrung realisiert werden soll, müssten die Wege ausgebaut werden. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass sich der Konzern K+S an den Kosten beteiligt. Fitz erinnert an die Zusage, die der Leiter der stillgelegten K+S-Bergwerke Gereon Jochmaring in der gemeinsamen Sitzung Uetzer und Burgdorfer Ratsmitglieder im Januar in Hänigsen gegeben hat.

In der jüngsten Hänigser Ortsratssitzung hatte Georg Beu (Grüne) bezweifelt, dass eine Südostumfahrung eine realistische Chance hat. Ein Teil der tiefen Gräben, an denen die Strecke vorbeiführe, müsste verlegt werden. Außerdem werde die Kommunalaufsicht das Vorhaben wegen der Finanzlage der Gemeinde wohl nicht genehmigen.

