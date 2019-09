Burgdorf

Das Unbehagen über die Verkehrssituation in der Stadt ist groß – in der Bevölkerung wie in der Kommunalpolitik. Die Stadt will sich deshalb fachkundigen Rat holen, wie sie die Mobilität in Zukunft so organisieren kann, dass Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und Nahverkehr gleichermaßen zu ihrem Recht kommen. Sie will das Mobilitätsplanungsbüro SHP aus Hannover deshalb auffordern, ein Angebot für einen Masterplan Mobilität zu machen.

Beim Thema Verkehr ist die Stadt gegenwärtig eine einzige Baustelle: Durchgangsverkehr verstopft täglich die Marktstraße und vergällt Fußgängern und Radfahrern den Aufenthalt dort. Ein wachsender Anteil der Bevölkerung fordert immer dringlicher die Einrichtung einer Fußgängerzone – noch gegen den erbitterten Widerstand der Stadtverwaltung und des Stadtmarketingvereins.

Mobilitätsexperte soll Masterplan-Angebot vorlegen

Mehr noch: Die Hochbrücke ist marode und muss womöglich schon bald erneuert werden. Der Neubau eines neuen Schulzentrums in der Nordstadt generiert künftig neue Verkehre und stellt die seit geraumer Zeit von Eltern kritisch beäugte Schulwegsicherheit zusätzlich auf die Probe. Rotphasen an den Ampeln auf der Umgehungsstraße führen Tag für Tag für Staus. Auf der Immenser Straße leistete sich Burgdorf bis vor Beginn der Baumaßnahmen einen der gefährlichsten Radwege Deutschlands.

Kurzum: Es herrscht offensichtlich dringender Handlungsbedarf. Das haben jetzt auch die Verkehrspolitiker des Rates erkannt und deshalb einen Fachmann zurate gezogen. Christian Adams, Geschäftsführer des bundesweit tätigen Ingenieurbüros SHP, legte dem Verkehrsausschuss des Rates am Montagabend dar, wie die Stadt ihre Probleme mithilfe eines Masterplans Mobilität in den Griff bekommen könnte. Damit lief er offene Türen ein. Am Ende bat der Ausschuss den Experten, der Stadt ein Angebot für einen solchen Masterplan zu machen. Man wolle schließlich wissen, wie viel eine solche Leistung kostet.

Bewegungszone für alle Verkehrsteilnehmer

Adams hatte zuvor dargelegt, was es mit einem solchen Masterplan auf sich hat: Am Anfang stehe eine gründliche Analyse des gegenwärtigen Zustands. Daraus könnten dann Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, wie der Straßenverkehr in den nächsten 15 Jahren zu organisieren ist. Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerungen und die verträgliche Gestaltung der Verkehrsräume stünden dabei im Fokus. Am Beispiel der Kurstadt Bad Rothenfelde demonstrierte Adams, wie eine mit dem Verkehrsaufkommen auf der Marktstraße vergleichbare Hauptverkehrsader in eine von allen Verkehrsteilnehmern akzeptierte Bewegungszone umgewandelt werden kann. „Eine frische Brise und etwas Neues kann Burgdorf ganz gut tun“, sagte Adams und erntete dafür viel Zustimmung.

SPD-Politiker Arand sieht Mobilität oben auf der Prioritätenliste

Aber nicht nur: WGS-Ratsherr Volkhard Kaever etwa bemerkte, Burgdorf habe auf der Marktstraße bereits eine solche Bewegungszone. Und in Burgdorf funktioniere sie offensichtlich nicht. Der scheidende Bürgermeister Alfred Baxmann ( SPD), erklärter Gegner einer Fußgängerzone, überraschte mit der Aussage, dass auf der Marktstraße alles reversibel, also umkehrbar, sei. Die Stadt müsse dort nichts abreißen und könne jederzeit verkehrslenkende Maßnahmen vornehmen. Sein Parteifreund René Arand dagegen forderte, das Thema Masterplan Mobilität auf die Prioritätenliste von Rat und Stadtverwaltung zu setzen.

