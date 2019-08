Viele Burgdorfer Geschäfte locken mit Schnäppchen zum Saisonende

Burgdorf

Der Sommer ist noch nicht zu Ende, da hängen in vielen Geschäften bereits die ersten Herbstkollektionen. So auch im Burgdorfer Bekleidungsgeschäft Obermeyer. „Die erste Herbst- und Wintermode ist schon da“, sagt Inhaberin Julia Obermeyer. Dies bedeutet vor allem eines: Die Sommerkollektion muss raus.

Zwar gehört der klassische Sommerschlussverkauf der Vergangenheit an, trotzdem gibt es in vielen Burgdorfer Geschäften Schnäppchen zum Sommerende. „Es gibt bestimmt noch einige Lieblingsstücke zu Lieblingspreisen bei uns zu ergattern“, sagt Obermeyer. Ähnlich sieht es auch bei Darling Mode aus. Einige Kleidungsstücke sind dort bis zu 50 Prozent reduziert. „Wir kommen um eine Reduzierung nicht herum“, sagt Inhaberin Brunhilde Degener.

Schnäppchen für Stammkunden

Gerade durch das Aus des klassischen Sommerschlussverkaufes habe sich einiges geändert. „Der Wettbewerb ist dadurch viel stärker geworden, und viele fangen auch schon Ende Juni an, ihre Waren zu reduzieren“, sagt Degener. Sie möchte vor allem ihren Stammkunden zunächst die Chance bieten, ein Schnäppchen zu machen. Aus diesem Grund schreibt sie ihre Stammkunden Ende Juni an, damit sie in den ersten beiden Juliwochen noch die große Auswahl haben.

Brunhilde Degener, Inhaberin von Darling Mode, reduziert zum Saisonwechsel die Sommerkollektion. Quelle: Lisa Otto

Sommerware ist reduziert

Doch nicht nur in den Modegeschäften können sich Kunden über Schnäppchen freuen. „Unsere Sommerware ist drastisch reduziert“, sagt auch Martin Polch, Inhaber vom Schuhhaus Polch, Intersport Polch und Schuhprofi. Denn in allen drei Geschäften steht der Saisonwechsel an. Aus diesem Grund gibt es jetzt für das gesamte Sortiment einen Sonderpreis. „Die Sommerware muss jetzt eben raus. Wir brauchen den Platz jetzt für die neue Ware“, sagt Polch.

Und auch im Schuh- und Sporthaus Goslar gibt es bereits seit gut vier Wochen viele Reduzierungen auf die Sommerware. „Zum Ferienende werden wir diese aber nochmal kräftig weiter reduzieren“, sagt Inhaber Harm Goslar.

Von Lisa Otto