Burgdorf

Die Gewerbegebiete in Burgdorf werden an die Glasfaser-Autobahn angeschlossen. Vodafone Deutschland lässt derzeit die Leerrohre verlegen, in die später die Glasfaser eingeblasen wird. In der Uetzer Straße und im Hülptingser Gewerbegebiet rund um die Färberstraße liegen sie bereits in der Fahrbahndecke – nur acht bis zwölf Zentimeter unter der Oberfläche. Vodafone setzt dieses sogenannte Nano-Trenching-Verfahren ein, um die Bauzeit zu verkürzen und die Kosten zu verringern. „Denn das teuerste am Ausbau digitaler Netze sind die Tiefbauarbeiten“, sagt Burgdorfs Wirtschaftsförderer André Scholz.

Die Stadt begrüßt es laut Scholz, dass die Unternehmen in Burgdorfs Gewerbegebieten demnächst via Glasfaser im Internet unterwegs sein können. Einfluss auf die Versorgung mit Glasfaseranschlüssen hat die Stadt allerdings nicht, auch nicht darauf, wie Leitungen verlegt werden. „Höherwertige Datendienste können nur in rein privatwirtschaftlicher Initiative verwirklicht werden“, sagt der Wirtschaftsförderer. Das sehe der Gesetzgeber so vor. Eine Kommune könne nur aktiv werden und Fördermittel beantragen bei einer gravierenden Unterversorgung mit Internetanschlüssen. „Das ist in Burgdorf nicht der Fall. Wir sind mit VDSL von der Telekom weitgehend fläckendeckend versorgt.“

Nur Firmen erhalten Glasfaseranschluss

Vodafone bietet den Glasfaseranschluss mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde nur Firmen an. Um diese Leistung zu erreichen, setzt Vodafone das sogenannte „Fiber to the Home“-Verfahren ein. Dabei wird jedes Unternehmen mit einer eigenen Glasfaserleitung an die Verteilstation angeschlossen. In Burgdorf wird es zwei Hauptverteiler, kurz PoP, geben: in der Färberstraße in Hülptingsen und der Lerchenstraße in der Weststadt.

Für die Glasfaserleitung ist die Fahrbahn der Uetzer Straße auf einer Breite von fünf bis zehn Zentimeter aufgeschlitzt worden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

In Burgdorf hat sich laut Vodafone-Sprecherin Linda Koslowski eine ausreichende Anzahl an Unternehmen für einen Glasfaseranschluss entschieden, damit der Ausbau für Vodafone wirtschaftlich sinnvoll ist. „Kapazitäten für Nachzügler sind vorhanden“ , erklärt sie. Vodafone könne künftig in Burgdorf rund 100 Unternehmen mit Glasfaser versorgen.

Bauarbeiten sollen bis Ende 2019 abgeschlossen sein

Bis Ende 2019 sollen die Leitungen verlegt sein zur Straße Vor dem Celler Tor, in Teilen der Gewerbegebiete Ostlandring und Am Güterbahnhof, im Gewerbepark Nordwest sowie in den Hülptingser Gewerbegebieten mit Ausnahme des Tuchmacherwegs nördlich der B 188. „Dort haben sich nicht genügend Betriebe für einen Glasfaseranschluss gefunden“, sagt Scholz.

In diesem kleinen Schlitz liegt das Leerrohr für die Glasfaserleitung. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Burgdorf ist die zweite Kommune in Niedersachsen, in der Vodafone nach eigenen Angaben die patentierte Nano-Trenching-Technik einsetzt. Eine Maschine könne an einem Tag 600 Meter Leerrohre für die Glasfaserleitungen verlegen. Die Rohre werden mit einem sogenannten Stufenschnitt acht bis zwölf Zentimeter tief in die Asphaltdecke gelegt, ohne diese zu durchtrennen und die Tragfähigkeit der Fahrbahn zu beeinträchtigen, erklärt Vodafone das Verfahren. Auch bei späteren Fahrbahnerneuerung sieht Sprecherin Koslowski nicht die Gefahr, dass die Leitungen beschädigt werden. „Bei einer Erneuerung werden nur etwa drei Zentimeter der Fahrbahnoberfläche abgetragen. Außerdem erfolgt eine sehr genaue Bauzeichnung, wodurch die Stadt genau weiß, an welchen Stellen Glasfaserkabel liegen“, erklärt sie auf Anfrage.

Von Anette Wulf-Dettmer