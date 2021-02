Burgdorf

Zwei Trends zeichnen sich in der Bilanz der Hannoverschen Volksbank für Burgdorf und Uetze im vergangenen Jahr bei den Privatkunden ab: Während ein Teil überdurchschnittlich viel Geld gespart hat, gerät ein anderer Teil inzwischen wegen des monatelangen Kurzarbeitergelds oder gar aufgrund von Entlassungen in eine wirtschaftliche Notlage. Für die Geschäftskunden sieht Eckhard Paga, Filialdirektor in Burgdorf, die Problematik, dass zugesagte finanzielle Hilfen von Bund und Land zu lange auf sich warten lassen.

Ersparnisse der Kunden steigen um fast 12 Prozent

Etwa 11.000 private Girokonten betreut das Bankhaus mit Hauptsitz an der Schlossstraße, wie Sprecher Matthias Mollenhauer sagt. „Mit dieser Zahl liegen wir auf dem Niveau des Vorjahres“, fügt er hinzu. Sein Blick auf die Bilanz des vergangenen Jahres fällt für die Kunden aus Burgdorf und Uetze, die von der hiesigen Filiale aus von 40 Beratern betreut werden, gemischt aus. So stiegen die Einlagen der Kunden um 11,9 Prozent von 316,6 Millionen Euro in 2019 auf jetzt 345,1 Millionen Euro. „Das ist überdurchschnittlich, denn bankenweit erhöhte sich das Passivvolumen lediglich um sieben Prozent“, sagt Mollenhauer und fügt hinzu: „Die Kunden haben hier deutlich in der Pandemie gespart.“

Zeitgleich stellen die Kundenberater aber auch fest, dass sich die finanzielle Lage einiger Familien verschärft: „Zunehmend sehen wir, dass etliche Mieter beispielsweise die Zahlung an den Vermieter nicht mehr leisten können“, sagt der Sprecher und nennt als einen Grund, dass es viele Beschäftigte gebe, die bereits seit langer Zeit das Kurzarbeitergeld erhalten. „Der Druck auf dem Kessel nimmt zu“, sagt er.

Volksbank verzeichnet starke Nachfrage nach Krediten

Etwa 15 Prozent der Kunden in Burgdorf und Uetze kommen aus dem Mittelstand und dem gewerblichen Bereich. „Wir beobachten vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie aktuell insgesamt keine größeren Schwierigkeiten bei unserer traditionellen Kundschaft, den inhabergeführten mittelständischen Unternehmen sowie Selbstständigen und Freiberuflern“, sagt Paga und betont: „ Es hat noch keine Insolvenzen gegeben.“ Allerdings stelle die Volksbank mit Sorge fest, dass die Novemberhilfe viel zu spät bei den Antragstellern ankomme. „Auch bei der Überbrückungshilfe 3 läuft es nicht rund. Oft fehlen die technischen Möglichkeiten für die Antragstellung und wir Banken müssen hier in Vorleistung gehen“, sagt der Filialdirektor.

Er verweist zudem darauf, dass das Jahr 2020 von einer sehr starken Kreditnachfrage geprägt gewesen sei: „Insbesondere Objektfinanzierungen standen dabei im Fokus unserer Kunden.“ Für den Bereich Burgdorf und Uetze weise die Bilanz 345,5 Millionen Euro Kundenkredite aus, das entspricht einem Wachstum von 8,2 Prozent im Vergleich zu 2019 mit 319,3 Millionen Euro Krediten. Paga betont, dass die Bank auch im Lockdown digital, telefonisch und persönlich erreichbar gewesen sei – für dieses Jahr indes kündigt die Volksbank die Schließung des Beratungscenters in Hänigsen an.

Von Antje Bismark