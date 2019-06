Volles Programm in den Kinos in Burgdorf und Lehrte

Burgdorf/Lehrte

Ob Komödien, Biografien, Dramen oder Dokumentarfilme – die Neue Schauburg in Burgdorf und Das Andere Kino in Lehrte haben wieder für jeden Kinogeschmack etwas zu bieten.

Stan & Ollie. Drama, Komödie (ohne Altersbeschränkung).

Für Stan Laurel und Oliver Hardy steht fest, dass sie – auch nachdem sie ihren Zenit als brillantestes Filmkomiker-Duo in Hollywood überschritten haben – einfach nur damit weitermachen wollen, was sie am liebsten tun und am besten können: die Leute zum Lachen bringen. Sie beschließen, es noch einmal zu wagen, und gehen mit einer eigenen Show auf Tournee. Dabei machen sie nicht nur die schmerzliche Erfahrung, dass sie oft genug vor leeren Plätzen stehen, auch ihre Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Doch Aufgeben ist für Stan & Ollie einfach keine Option ...

Neue Schauburg Burgdorf am So um 19 Uhr.

Aladdin. Komödie, Abenteuer, Fantasy (freigegeben ab 6 Jahren).

Seit Generationen verzaubern die Abenteuer von Aladdin, der Wunderlampe und der schönen Prinzessin Jasmine die Menschen. Regisseur Guy Ritchie katapultiert die Geschichte jetzt mit seiner rasanten Live-Action-Verfilmung ins 21. Jahrhundert. Lassen Sie sich entführen in die märchenhaften Welten der magischen Stadt Agrabah mit ihren Bazaren, Palästen und fliegenden Teppichen, in der Will Smith als Flaschengeist-Genie Wünsche erfüllt ...

Neue Schauburg Burgdorf heute um 20 Uhr, am Fr um 17 Uhr, am Sa um 16.45 Uhr, am So um 16 Uhr, am Di um 17 Uhr, am Mi um 16.30 Uhr.

Der Fall Collini. Drama, Thriller (freigegeben ab 12 Jahren).

Der Anwalt Caspar Leinen bekommt über ein Pflichtmandat mit dem Fall des 70-jährigen Italieners Fabrizio Collini zu tun, der scheinbar völlig grundlos den angesehenen Großindustriellen Hans Meyer in dessen Hotelsuite getötet hat. Collini, der sich in 30 Jahren in Deutschland keiner Straftat schuldig gemacht hat, schweigt beharrlich über das Tatmotiv, und für Caspar wird der Fall immer mehr zur Obsession, denn er kannte den Toten, der für ihn eine Art Ersatzvater war und obendrein der Großvater seiner Jugendliebe. Doch als Anwalt ist er es dem Gesetz und seinem Mandanten schuldig, alles zu tun, um den Angeklagten vor dem Schuldspruch zu retten ...

Neue Schauburg Burgdorf am Fr um 20 Uhr.

Rocketman. Drama, Biografie (freigegeben ab 12 Jahren).

Rocketman ist der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere des britischen Popmusikers Elton John. Kongenial übernimmt Taron Egerton die Rolle des jungen Elton, der als Ausnahmetalent an der Royal Academy of Music begann und sich zur weltbekannten Musikikone hocharbeitete. Unter der Regie von Dexter Fletcher und nach einem Drehbuch von Lee Hall, bringt Rocketman die bisher unerzählte Geschichte dieser faszinierenden Persönlichkeit auf die große Leinwand. Gegen den Willen seines Vaters und geplagt von Selbstzweifeln, verfolgt der junge Musiker den Traum von einer Musikkarriere, bis er schließlich zur Inspiration für Millionen wird.

Neue Schauburg Burgdorf am Sa und Di um 20 Uhr.

Glam Girls. Komödie (freigegeben ab 6 Jahren).

Leider hat die etwas ungeschickte Penny nie Glück bei den Männern, und so kommt sie in ihrer Enttäuschung irgendwann an den Punkt, wo sie beschließt, ab jetzt den Spieß umzudrehen – so wie beispielsweise Josephine: Die raffinierte Trickbetrügerin geht gezielt auf die Jagd nach männlichen millionenschweren Opfern, die sie dann kurzerhand um das ein oder andere Finanzpölsterchen erleichtert. Genau das will Penny auch, aber leider ist sie für diese Masche einfach viel zu unbeholfen. Doch das kann man ändern ....

Neue Schauburg Burgdorf am Mi um 20 Uhr.

Ink of Yam. Dokumentarfilm (freigegeben ab 6 Jahren).

Eine Bombe schlägt ein, die Fenster vibrieren – nur ein paar Minuten später beginnt die Nadel wieder zu summen. In einer Stadt voller Konflikte haben Poko Chaim und Daniel Bulitchev, zwei russische Tätowierer, einen Ort geschaffen, an dem es keine Mauern gibt. Hier verewigen sie die Geschichten der Einwohner Jerusalems. Die Tinte unter der Haut verbindet sie alle. Ein Blick auf ihre Tätowierungen wirft ein ganz neues Licht auf das Herz der Heiligen Stadt und ihre Einwohner. Das Tätowierstudio steht allen offen, unabhängig von Nationalität, Religion oder Hautfarbe.

Das Andere Kino Lehrte am Do, Fr, Mo und Di um 20 Uhr.

Bohemian Rhapsody. Biografie, Drama, Musik (freigegeben ab 6 Jahren).

Im Jahr 1970 gründen Freddie Mercury und seine Bandmitglieder Brian May, Roger Taylor und John Deacon die Band Queen. Schnell feiern die vier Männer erste Erfolge und produzieren bald Hit um Hit, doch hinter der Fassade der Band sieht es weit weniger gut aus: Freddie Mercury, der mit bürgerlichem Namen Farrokh Bulsara heißt und aus dem heutigen Tansania stammt, kämpft mit seiner inneren Zerrissenheit und versucht, sich mit seiner Homosexualität zu arrangieren. Schließlich verlässt Mercury Queen um eine Solokarriere zu starten, doch muss schon bald erkennen, dass er ohne seine Mitstreiter aufgeschmissen ist. Obwohl er mittlerweile an Aids erkrankt ist, gelingt es ihm, seine Bandmitglieder noch einmal zusammenzutrommeln und beim Live Aid einen der legendärsten Auftritte der Musikgeschichte hinzulegen.

Das Andere Kino Lehrte am So um 20 Uhr.

Supa Modo. Drama, Kinder- und Familienfilm (ohne Altersbeschränkung).

Die neunjährige Jo liebt Actionfilme und träumt davon, selbst eine Superheldin zu sein. Ihr größter Wunsch: einen Film zu drehen, in dem sie selbst die Hauptrolle spielt. In ihrer Fantasie vergisst sie, dass sie unheilbar krank ist. Irgendwann kann Jos Schwester nicht mehr mit ansehen, wie das lebensfrohe Mädchen die kostbare Zeit, die ihm noch bleibt, nur im Bett verbringt. Sie ermutigt Jo, an ihre magischen Kräfte zu glauben und animiert das ganze Dorf, Jos Traum wahr werden zu lassen.

Das Andere Kino Lehrte am So um 15 Uhr.

Von Torsten Bartling