Von Kirchen-Pop bis Recken-Song: Das ist das Popular Convention Center in Burgdorf

Mit dem Popular Convention Center hat sich im ehemaligen Spargelhof im Gewerbepark Nord-West in Burgdorf eine Ideenschmiede für Popularmusik angesiedelt, die auch die Landeskirche Hannovers ausgiebig nutzt. Die Macher dahinter sind: Andreas Hülsemann, Leiter des Netzwerks Popularmusik (net.p) in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Til von Dombois, der erste Popkantor Deutschlands, und Marco Knichala, Kirchenmusiker für den Bereich Popularmusik im Kirchenkreis Schaumburg. Ihre gemeinsame Mission: Eine Lanze brechen für Pop, Jazz, Rock, Gospel, Schlager und Folklore in Kirche und Gottesdienst.

Die drei Männer im Dienst der Kirche verfolgen ähnliche Schwerpunkte. Deshalb habe es nahegelegen, die Kräfte zu bündeln, sagt Kirchenmusiker Hülsemann, der früher Pastor in Kirchhorst war und nebenberuflich unter dem Label Lagoline Musik verlegt. Das Popular Convention Center ist eine mit der Kirche abgestimmte Privatinitiative – mit Strahlkraft. So ging vom ehemaligen Spargelhof aus jüngst der erste digitale Medientag der Landeskirche Hannovers über den Äther. „Und den Recken-Song ,Recken rocken‘ für die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben wir auch hier in den Popkantor Studios produziert und aufgenommen“, sagt Marco Knichala.

Popmusik hat sich in der Kirche noch nicht durchgesetzt

Nicht nur der Standort nahe den Autobahnen 2 und 7 mit einem Hotel direkt nebenan ist ideal. Das Popular Convention Center verfügt über Technik und Knowhow für Video- und Musikproduktionen sowie Tagungen. Til von Dombois arbeitete nach seinem Musikstudium mit Schwerpunkt Jazz, Rock & Pop an der Musikhochschule Hannover als Musikproduzent für die Peppermint Park Studios von Mousse T. Ergo arbeitet das Trio Hülsemann/Dombois/ Knichala auch als Dienstleister für Künstler.

Auch Seminare wie Bandworkshops für das Evangelische Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik im Michaeliskloster Hildesheim, dem die Stellen von Hülsemann und von Dombois zugeordnet sind, bietet das Popular Convention Center an. Denn noch hat sich Popularmusik in der Kirche nicht auf breiter Front durchgesetzt. „Sie hat aber schon seit den Sechzigerjahren Eingang gefunden“, sagt Hülsemann. „Die Menschen heute hören nun mal Popularmusik, gerade die Jugendlichen“, ergänzt Dombois. Deshalb gehöre sie zur Kirche – um Menschen zu erreichen, die der Kirche sonst fernblieben.

Popularmusik in die Gemeinden hineintragen

Dazu braucht es Überzeugungsarbeit, und zwar sowohl bei den Hauptamtlichen als auch bei den 3500 im Bereich der Kirchenmusik arbeitenden Menschen in der Landeskirche. Ihnen unterbreiten die Popbotschafter Qualifizierungsangebote, die sie in die Lage versetzen, Musik in den Kirchen frisch und vielleicht sogar überraschend darzubieten. Die „klassischen“ Kollegen zeigten sich für diesen Ansatz offen, sagt Dombois: „Das Bashing Klassik gegen Popular gab es nicht.“

Bei einer flächenmäßigen Ausdehnung der Landeskirche von der Nordseeküste bis zu den Kasseler Bergen und vom Wendland bis zur niederländischen Grenze sei es illusorisch, Fortbildungen nur an einem oder zwei Orten anzubieten, sagt Hülsemann. Deshalb sollen jetzt entsprechend verteilte Zentren eingerichtet werden. „Ich bin in der Lüneburger Heide aufgewachsen. Wenn ich damals als Jugendlicher so einen Ort gehabt hätte, an dem man mit Gleichgesinnten und unter Anleitung Musik machen kann – ich wäre auch 30 oder 40 Kilometer gefahren“, sagt Dombois und hofft, dass das auch andere so sehen.

Ob sich eine Veranstaltung wie der Impulstag Popularmusik mit einem Mix aus Workshops, Fachgesprächen und Austausch in den Kirchenkreisen bald wiederholen lässt, steht in den Sternen. Eine Alternative, gerade in Corona-Zeiten, ist die Onlineplattform Soul Play. Auf der können sich alle, die in der Landeskirche Hannovers Musik machen oder machen wollen – vom Jugendlichen aus der Konfirmandenband bis hin zum gestandenen Organisten oder Posaunenchorleiter – fortbilden in Sachen Popularmusik.

Onlinelehrvideos gibt es für jedes Niveau

In kurzen Lehrvideos und Gebrauchsanleitungen zeigen Profimusiker aus dem Bereich Jazz/Rock/Pop, was sich herauskitzeln lässt aus Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Bass. Wählbar sind drei verschiedene Niveaustufen. Zu jedem Clip sind Offline-Übungen im Angebot. „Wenn man sich das anschaut, denkt man vielleicht ’das spiel ich einfach mal nach’. Aber so einfach ist es nicht. Man muss wirklich üben und profitiert davon“, sagt Dombois.

