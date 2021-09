Burgdorf

Die Spannung steigt: Welche Frauen und Männer ziehen in den neuen Rat der Stadt Burgdorf ein? Insgesamt 105 Burgdorferinnen und Burgdorfer hatten sich um einen Sitz der 34 Sitze beworben. Bis das engültige Ergebnis feststeht, kann es allerdings noch dauern. Das liegt an der festgelegten Reihenfolge, in der die Ergebnisse der Kommunalwahl ausgezählt werden. Die lautet: Zunächst die Stimmen für den Regionspräsidenten, dann die Ergebnisse für die Regionsversammlung, den Rat und zum Schluss für die Ortsräte.

Um 23.16 haben 34 der 44 Wahllokale ihre Ergebnisse gemeldet: Demnach kommt die SPD auf 28,28 Prozent, die CDU auf 25,88 Prozent, Bündnis 90/Grüne auf 15,70 Prozent, FDP auf 9,05 Prozent, WGS/FreieBurgdorfer auf 8,41 Prozent, Linke auf 6,26 Prozent, AfD auf 4,72 Prozent und Die Basis auf 1,70 Prozent.

Gute Laune herrscht bei der Wahlparty der Grünen. Quelle: Joachim Dege

Hier treffen sich die Parteien am Wahlabend

Unterdessen treffen sich die Parteien zu ihren Wahlpartys, um gemeinsam auf die Ergebnisse zu warten: Die SPD kommt in ihrem Büro am Bahnhof zusammen, ebenso wie die Grünen in ihren Räumen. Die Mitglieder und Freunde der Linken treffen sich im Noahs, die CDU in ihrer Geschäftsstelle an der Marktstraße – ohne den an Corona erkrankten Parteichef Oliver Sieke.

Die Christdemokraten behalten an der Marktstraße die Zahlen im Blick. Quelle: Joachim Dege

Die größte Party des Abends feiern die Sozialdemokraten, nachdem ihr Kandidat für das Regionspräsidentenamt Steffen Krach in Burgdorf mit 29,52 Prozent vorn liegt. Auf Platz 2 landet Christine Karasch (CDU) mit 26,56 Prozent der Stimmen. Für besondere Freude sorgt auch die Nachricht aus der Nachbarkommune Uetze, wo der 38-jährige SPD-Kandidat Florian Gahre im Durchmarsch den Sieg um Bürgermeisteramt einfährt. Zwar ist Parteichef Ahmed Kuyucu im Urlaub, Parteivize Lena Lange aber hält die Stellung – auch der frühere Bürgermeister Alfred Baxmann verfolgt dort die Auszählung.

Lena Lange verfolgt die Auszählung der Wahl im SPD-Büro. Quelle: Joachim Dege

Die FDP wartet in ihrer Geschäftsstelle an der Nordstraße auf die Ergebnisse, enttäuscht, dass der Rat so spät ausgezählt wird. Deshalb freuen sich die Liberalen unterdessen über den Sieg ihres Parteikollegen Christian Springfeld in Springe, der dort den Bürgermeister-Posten erobert hat.

Die FDP-Mitglieder warten auf das Ergebnis. Quelle: Joachim Dege

Viele Burgdorfer stimmen per Briefwahl ab

Die Pandemie hat zudem für einen Ansturm auf die Briefwahl gesorgt: Nutzten bei der Kommunalwahl 2016 noch 2744 Wählerinnen und Wähler das Angebot, waren es nun 5497. Der Trend setzt sich auch bei der Bundestagswahl fort. Bei der Wahl vor vier Jahren gab es 4157 Briefwähler, am vergangenen Freitag – und damit zwei Wochen vor dem Termin am 26. September – waren es bereits 4748.

Die Linken haben noch kein Ergebnis, sie feiern aber trotzdem am Wahlabend. Quelle: Joachim Dege

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Bei der Wahl des Rats im Jahr 2016 sicherten sich SPD und CDU jeweils elf Sitze, die Grünen errangen vier Mandate. Jeweils zwei Sitze gingen an die Linken, die FDP und Wählergemeinschaften. Die AfD, erstmals angetreten, kam auf vier Sitze.

So sieht die aktuelle Sitzverteilung aus: SPD zehn Sitze, CDU acht Sitze, WGS/FreieBurgdorfer fünf Sitze, Grüne vier Sitze, FDP und AfD jeweils zwei Sitze, Linke und LKR jeweils ein Sitz.

Der neue Rat trifft sich erstmals am Donnerstag, 4. November, die konstituierende Sitzung beginnt um 18 Uhr im StadtHaus an der Sorgenser Straße. Das bedeutet: Die Kommunalpolitikerinnen und -politiker legen unter anderem Regeln fest, nach denen sie künftig verfahren wollen.

Von Antje Bismark und Joachim Dege