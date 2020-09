Uetze/Burgdorf

Wenn am Donnerstag, 10. September, bundesweit getestet wird, ob die Warnsysteme im Katastrophenfall funktionieren, dann werden das die Menschen in Uetze nur mitbekommen, wenn sie eine Warn-App auf ihrem Smartphone installiert haben, gerade Radio hören oder den Fernseher angeschaltet haben. Denn die Sirenen werden in der Gemeinde nicht heulen. Und das hat einen simplen Grund: Keine der mindestens 20 Sirenen in Uetze sei technisch so ausgerüstet, dass der spezielle Warn- und Entwarnungston aktiviert werden kann, sagt Ordnungsamtsleiter Jan Schultz. Der Bund hat die früheren Luftschutzsirenen nach dem Ende des Kalten Krieges ersatzlos abgebaut.

Es ist der erste bundesweite Warntag seit der Wiedervereinigung. „Das ist eine begrüßenswerte Aktion“, sagt Schultz. Denn sie solle dazu betragen, die Menschen für Gefahrenlagen, von Wetterextremen bis zum GAU in einem Atomkraftwerk, zu sensibilisieren. „Wer rechtzeitig gewarnt wird und weiß, was zu tun ist, kann sich in einem Notfall besser selbst helfen“, betont Schultz. Allerdings sei der Termin für einen Austausch der Sirenen in der Gemeinde zu kurzfristig bekannt gegeben worden. Nicht zuletzt sei dies auch eine finanzielle Frage.

Test der Kommunikationskanäle für den Ernstfall

Der bundesweite Warntag soll ebenso dazu dienen, die vorhandenen technischen Systeme und Kommunikationskanäle zur Warnung flächendeckend zu testen und zu prüfen, an welcher Stelle sie noch weiter entwickelt werden können. Dabei wird laut Regionssprecherin Sonja Wendt in der Region Hannover – sie ist die verantwortliche Katastrophenschutzbehörde – der Fokus auf die digitalen Wege gelegt. „Unser Hauptmedium ist die Smartphone-App“, sagt sie. „Eine App hat den Vorteil, dass die Bürger kleinteilig und präzise gewarnt werden können samt Verhaltenshinweisen“, sagt Lukas Czeszak vom Technischen Hilfswerk ( THW) Burgdorf.

In der Region wird seit dem Jahr 2106 die kostenlose Smartphone-App Katwarn genutzt. Über sie wird am Donnerstag um 11 Uhr auch der Probealarm ausgelöst und 20 Minuten später Entwarnung gegeben. Allerdings nutzen nur wenige Bürger diese App. Auch die ebenfalls kostenlose Warn-App Nina des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat bislang nur eine relativ geringe Verbreitung. Am Warntag wird auch getestet, ob die beiden Apps problemlos miteinander kommunizieren.

Stadtbrandmeister: Problem ist die Fernauslösung

In der Region Hannovergibt es nur drei Kommunen, in denen am Donnerstag um 11 Uhr die Sirenen heulen werden: Burgdorf, Burgwedel und Wennigsen. Von den rund zwölf Sirenen im Burgdorfer Stadtgebiet sind jedoch nur drei davon in der Lage. „Die Sirenen auf der St.-Pankratius-Kirche, in Dachtmissen und in Ramlingen haben noch das Katastrophenschutzmodul“, sagt Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer. „Das Problem ist die Fernauslösung des Warnsignals. Es kann bei allen drei nur per Hand eingeschaltet werden“, erklärt Burgdorfs leitender Feuerwehrmann. Und das soll laut Heuer am Donnerstag auch geschehen. Dann wird eine Minute lang ein durchdringender auf- und abschwellender Ton und zwanzig Minuten später ein einminütiger Dauerton zur Entwarnung ausgelöst.

Allein auf digitale Warnsysteme zu setzen, hält Heuer nicht für empfehlenswert. „Perspektivisch fände ich es gut, wenn man die Sirenen nachrüsten oder komplett gegen Lautsprecheranlagen austauschen würde, über die auch Sprachnachrichten verbreitet werden können.“ Zahlreiche selbstständige Städte und Landkreises würden diesen Systemwechsel bereits testen.

Uetzes Gemeindebrandmeister Tobias Jacob erklärt auf Anfrage, dass die Feueralarmierung problemlos funktioniere. Der Katastrophenschutz falle nicht in sein Aufgabengebiet. Er denke aber, dass der Probealarm zeige werde, dass etwas passieren müsse, damit Warnsignale alle Menschen erreichen.

Empfehlung: Batteriebetriebenes Radio kaufen

„Das Warnsignal ist nur ein erster Hinweis, dass etwas ist, es ist vor allem die Aufforderung an die Menschen, sich zu informieren“, sagt Lukas Czeszak vom THW Burgdorf. Eine Informationsquelle seien Radio und TV. „Diese werden auch am Donnerstag ihr Programm unterbrechen“, sagt Czeszak. Um diese Informationsquelle nutzen zu können, rate das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe den Bürgern, sich ein batteriebetriebenes Radio anzuschaffen, um im Notfall unabhängig von der Stromversorgung zu sein, erläutert er.

Gemeinde: Im Ernstfall warnt die Feuerwehr

Auch wenn die Sirenen in Uetze im Katastrophenfall nicht ausgelöst werden können und am Probetag alle still bleiben: „Wenn es wirklich zu einer Katastrophe käme, dann würden wir sofort die Feuerwehren losschicken, um die Bevölkerung zu warnen“, versichert Uetzes Ordnungsamtsleiter.

