Warum ein Automat in Burgdorf Kunst ausspuckt

Burgdorf

Was Zigarettenhersteller können, vermögen Künstler schon lange: Ihre Produkte von Automaten ausspucken zu lassen. Der Unterschied ist: Zigaretten kosten mehr. Und sie machen krank. Ein Kunstagent aus Potsdam und ein Automatenhersteller aus Oschersleben machen in puncto Kunstvertrieb gemeinsame Sache. Sie haben soeben den ersten Kunstautomaten in Burgdorf aufgehängt. An einer Hauswand Am Brandende spuckt der Apparat nun Miniaturkunstwerke aus.

In Celle entdeckt und nach Burgdorf geholt

Auch Thomas Poppen und seine Frau Ina-Ulrike Karos haben mit Kunst was am Hut. Gemeinsam führen an der Ecke Bahnhofstraße/Am Brandende ihr kleines Fotostudio und Fachgeschäft. Wenn sie nicht arbeiten, besuchen sie gern einmal Foto- und auch Kunstausstellungen. Auch Burgdorfs Kulturverein Scena, der regelmäßig Kunstausstellungen in der Magdalenenkapelle auf den historischen Friedhof gegenüber ihrem Geschäft organisiert, fühlen sie sich als Unterstützer verbunden. Als sie in Celles Altstadt unlängst einen Kunstautomaten entdeckten, kam dem Ehepaar die Idee, einen solchen auch nach Burgdorf zu holen.

Thomas Poppen und seine Frau Ina-Ulrike Karos ziehen sich Kunst aus dem Automaten an der Straße Am Brandende. Quelle: Joachim Dege

Gesagt, getan: Seit wenigen Tagen ziert das gute Stück die Hauswand ihres Geschäfts. Dort, wo bisher ein seit 20 Jahren außer Betrieb gestellter Fotoautomat hing – „ein Schandfleck“, wie Poppen freimütig eingesteht. Kaum hatte Poppen bei dem Potsdamer Kunstagenten Lars Kaiser sein Interesse bekundet, schickte dieser seinen Partner, den Automatenaufsteller Andreas Petzke aus Oschersleben nach Burgdorf. Petzke schraubte den farbenfroh gestalteten Kunstauftomaten an die Wand, befüllte die 20 Schächte mit Originalkunstwerken. Kunstaffine Passanten können sich seither für vier Euro Originale von mittlerweile mehr als 300 beteiligten Künstlern ziehen – und vor allem leisten.

Zu jedem Kunstwerk gibt es einen Beipackzettel

Automaten wie der Am Brandende hängen inzwischen in ganz Deutschland, in den Niederlanden, in Spanien und in Österreich. Petzke kommt also ganz schön herum. Ob Malerei, Grafik, Collage oder Skulptur, man weiß nie, welche Überraschung der Automat für einen bereithält. Sicher ist nur, das Kunstwerk ist stets ein Unikat. Und es findet Platz in einem kleinen Karton von der Größe einer Zigarettenschachtel. Dazu bekommt der Kunstfreund einen Beipackzettel, dem er Vita und Kontaktdaten des Künstlers entnehmen kann.

Jede Kunstschachtel enthält ein kleines Originalwerk mitsamt Künstlerporträt. Quelle: Joachim Dege

Wie eine solche kommt auch die Kunstschachtel nicht ohne Warnung aus: „Diese Kunst kann verwirren, erhellen, aufregen und süchtig machen! Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie sich selbst und schreiben uns die Antwort. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen. Innenliegende Kunst ist direkt vom Künstler verpackt worden. Es gehört jetzt Dir.“ – Dass die Kunst einmal ausgeht in Burgdorf, steht nicht zu befürchten. Alle sechs Wochen komme Petzke vorbei und fülle nach, versichert Poppen.

Von Joachim Dege