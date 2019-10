Bissendorf

Er wollte auf der Burgwedeler Straße ein liegengebliebenes Auto überholen. Doch dabei hat ein 18-jähriger Autofahrer den Vorrang eines entgegenkommenden Fahrzeugs missachtet und einen Unfall verursacht, bei dem er leicht verletzt wurde.

Der Burgdorfer war am Freitagmittag um 14.15 Uhr mit einem Hyundai in Richtung Großburgwedel unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts hatte eine 78-jährige Burgwedelerin ihren VW kurz vorher am rechten Fahrbahnrand angehalten und nach Auskunft einer Polizeisprecherin die Warnblinkanlage eingeschaltet.

Dies bemerkte der junge Autofahrer und wollte links an dem Fahrzeug vorbeifahren. Er missachtete, dass ihm gerade ein Wagen entgegenkam, der Vorrang hatte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 18-Jährige eine Vollbremsung ein und lenkte seinen Wagen nach rechts. Dadurch stieß er gegen das Heck des VW, der am Fahrbahnrand stand.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf circa 5000 Euro.

Von Julia Gödde-Polley