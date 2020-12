Burgdorf

Das Weihnachtsfest naht, und immer drängender stellt sich damit die Frage: Welches Geschenk soll es für die Liebsten sein? Dabei liegt das Gute meist sehr nah. Und wer sich jetzt auf den Weg in die Innenstadt macht, findet in den Geschäften viele Geschenke aus und für Burgdorf. Wir geben einen kleinen Überblick.

Mit Sekt zu den Feiertagen anstoßen gehört für viele dazu – wieso nicht mit einem Burgdorf-Schaumwein? Den gibt es gleich in mehreren Ausführungen zu kaufen. Die beiden E-Center Cramer in Burgdorf haben den „Burgdorfer Jahrgangssekt“ im Sortiment, es gibt ihn in trocken oder halbtrocken. Hergestellt wird er allerdings nicht in Burgdorf, sondern in Rheinland-Pfalz.

Schokolade und Sekt im Burgdorf-Design verkauft das Süße Kaufhaus. Quelle: Elena Everding

Sekt und Schokolade mit Burgdorf-Motiv

Einen „prickelnden Gruß aus Burgdorf“ bietet auch das Süße Kaufhaus an der Marktstraße an, wo ein weiterer Burgdorf-Sekt wahlweise als Piccolo oder in Standardgröße zu haben ist. Süße Grüße können Burgdorfer dagegen mit einer Schokoladentafel oder Pralinen verschenken. Auf allen Produkten ist das historische Rathaus als Zeichnung zu sehen.

Gabriele Frey präsentiert einige der Burgdorf-Produkte, darunter Bücher, Tassen mit einem Stadt-Design und süße Grüße. Quelle: Antje Bismark

Gleich ein ganzes Fach voller Merchandising-Produkte für Lokalpatrioten bietet die Buchhandlung Freyraum an. „Wir lassen die von uns ausgewählten Motive von einem Grafiker bearbeiten“, sagt Inhaberin Gabriele Frey und zeigt als Beispiel eine Tasse, die – als besonderen Hingucker – im Inneren mit einer stilisierten Portion Spargel geschmückt ist. Ergänzt wird das Angebot von Kugelschreibern, Einkaufstaschen, Ansichtskarten, Magneten und Lesezeichen. Als kleines Mitbringsel für Einheimische oder den Besuch bei Auswärtigen wählen die Kunden zudem gern eine Tafel Burgdorf-Schokolade aus. Wer mehr verschenken möchte, greift indes zum Bildband über die Stadt.

Etliche Bücher über die Stadt

Ohnehin, sagt Burkhard Wolters vom VVV, gebe es etliche Bücher über die Stadt, darunter die Jahreschroniken, aber auch die ErlebnisRadtouren, „Das Hotel am Försterberg: Seine Geschichte und seine Gäste“ oder auch „Heitere Verse aus der Feder eines Burgdorfers“ von Wolf Joachim Stötzner.

Die Wahrzeichen Burgdorfs sind auf der Tasse und dem Brettchen zu sehen, die es in Wegeners Buchhandlung gibt. Quelle: Elena Everding

Auf den Tassen und Brettchen, die Wegeners Buchhandlung in der Marktstraße verkauft, reihen sich die Wahrzeichen Burgdorfs aneinander: Die Rathäuser, das Spitta-Denkmal und andere markante Bauwerke. Das historische Rathaus ist mit Abstand das häufigste Motiv auf Burgdorf-Produkten. So ziert es auch den „Rathaustee“, ein Rooibostee, den der Teeladen Teezeit an der Marktstraße anbietet. Neben dem fruchtigen „Altstadttee“ und dem schwarzen „Stadttee“ können sich Kunden auch ihren ganz individuellen Tee in der Burgdorf-Edition mit Stadtmotiv zusammenstellen lassen und zwischen Aufschriften wie „Bester Opa Tee“ oder „Glückstee“ wählen.

Drei verschiedene Burgdorf-Teesorten gibt es im Laden Teezeit. Mitarbeiterin Regina Bachert hat auch die passende Tasse parat. Quelle: Elena Everding

Maske mit Burgdorf-Motiv

Einen „Schnutenpulli“, also eine Mund-Nasen-Bedeckung, mit Burgdorf-Motiv hat das Team von Stick-tec entworfen, wie Werkstattleiter Karl-Heinz Röber sagt. Aber die Werkstatt der Lebenshilfe könne auf Wunsch auf Produkte aus Holz oder Metall fertigen, die ein Haus, einen Schriftzug oder besondere Orte aus der Stadt enthalten.

Unentschlossenen könnte der Burgdorfer Geschenkgutschein eine Rettung sein. Er ist bei mehr als 190 Geschäften und Organisationen in Burgdorf einlösbar und kann einen frei wählbaren Wert ab 10 Euro aufwärts haben. Es gibt ihn bei Bleich Drucken und Stempeln, Schüler Schul- und Bürobedarf, bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle, der Neuen Woche, Voltmer’s Schreib-Post, Wegeners Buchhandlung und beim E-Center-Cramer. Dort wird auch das Gutscheinbuch „ Burgdorf Bonus“ verkauft, in dem Burgdorfer Unternehmen und Vereine Rabatte in Form von Coupons anbieten.

Von Elena Everding