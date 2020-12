Region

Es weihnachtet sehr – auf Marktplätzen wie in Gehrden, im Garten von Kai Graf in Rethen oder im Ortszentrum von Sorgensen. Vor allem aber weihnachtet es sehr auf den Fotos, mit denen sich die Leser an der HAZ-Redaktion an der Fotoaktion zum Weihnachtsfest beteiligt haben. Sie zeigen dabei den Blick auf kleine Freuden im Alltag, wie Adda Lohrberg aus Leveste schreibt, und auf viele kleine Momente, die beispielsweise das Team vom Kinderstübchen in Dollbergen den Passanten bereiten. Viel Spaß beim Durchklicken und Anschauen!

Zur Galerie Stimmungsvolle Bilder von beleuchteten Marktplätzen, die Heilige Familie und ein farbenfroher Gruß zum Weihnachtsfest: HAZ-Leser aus der ganzen Region Hannover zeigen ihre schönsten Motive.

Von Antje Bismark