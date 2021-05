Hannover

 Gerald Meller (62) und Matthias Färber (57) sitzen an diesem wolkenverhangenen, nasskalten Aprilmorgen auf einer Bank zwischen ihren Rebzeilen und strahlen – was will man auch machen, wenn man ungeachtet der frühen Stunde genötigt wird, für Fotoaufnahmen möglichst enthusiastisch anzustoßen?

Ein Weinberg, flach wie ein Fußballplatz

Einerseits. Andererseits gibt es wirklich etwas zu feiern. Im Glas befindet sich der erste offizielle Jahrgang ihres Weißweins von ebendiesem Weinberg. Wobei Weinberg etwas übertrieben klingt. Wenn der Allerberg in Ramlingen bei Burgdorf ein Gefälle aufweist, dann können nur Landvermesser mit Kunde in höherer Geodäsie darüber Auskunft geben. Flach wie ein Fußballplatz ist das Fleckchen Erde. Obendrein ist die Rebfläche so gut versteckt, als sei sie ein Geheimprojekt. Eingebettet zwischen Raps- und Kartoffeläckern, angeschmiegt an die Ränder eines Kiefernwaldes, lässt sich die Rebfläche schnell übersehen.

Der Weinberg ist flach wie ein Fußballplatz: Obendrein ist die Rebfläche gut versteckt – eingebettet zwischen Raps- und Kartoffeläckern. Quelle: Tim Schaarschmidt

30 Helfer aus dem Dorf setzen 2000 Reben

Überhören ist da weitaus schwieriger: Die Vögel zwitschern derart laut, also wollten sie protestierend darauf hinweisen, dass die beiden Männer hier aber bitteschön nicht allein die Helden der Stunde sind. Mit schließlich 30 Helfern aus dem Dorf wurden vor drei Jahren 2000 Reben gesetzt. Ermöglicht wurde das „Gemeinschaftsprojekt“ durch eine EU-Neuregelung, die es seit dem Jahr 2016 erlaubt, beim Land Niedersachsen Anträge auf Neupflanzungen für Reben für den kommerziellen Anbau zu stellen. Erlassen wurde das Gesetz in den Siebzigerjahren um EU-weit Überproduktion und Preisverfall in der Weinbranche entgegenzuwirken. Die Neuregelung dirigierte diese Aufgabe zurück in die Hände der Mitgliedsstaaten, ist also wettbewerbsfreundlicher und birgt einen weiteren Vorteil, der den Klimwandel betrifft.

Günstige mikroklimatische Bedingungen für den Anbau

Zwar konzentriert sich Weinbau in Europa auch weiterhin zwischen dem 40. und 50. Breitengrad – Mosel, Nahe oder Rheingau liegen im Bereich des letzteren, die Anbaugebiete von Ahr, Saale-Unstrut und Sachsen schrappen am 51. Breitengrad entlang – doch die „gemäßigte Zone“ verschiebt sich weiter in den Norden. Burgdorf liegt auf dem 52. Breitengrad. Und wenngleich es hier für Weinbau immer noch günstige mikroklimatische Bedingungen (wie den Sonnenstandwinkel) benötigt, ist der Wärmesummenindex zur Rebsorteneignung des Deutschen Wetterdienstes eindeutig. Befand sich die Region Hannover vor 60 Jahren noch nicht einmal auf der unteren Skala zur Anbauempfehlung irgendeiner Rebsorte, wäre mit ein paar Ausnahmen in den letzten Jahren (ungeachtet von Extremwettersituationen) sogar die Kultivierung von Riesling, Chardonnay oder sogar Spätburgunder im Jahresmittel möglich gewesen. Nicht umsonst gibt es also mittlerweile 28 Winzer im Land. Seit 2019 gibt es sogar einen Niedersächsischen Weinbauverband.

2,8 Hektar in der Region Hannover werden bewirtschaftet

Bewirtschaftet werden Hänge quer durch das Land, allen voran Uelzen (4,2 Hektar) und Göttingen (3,92 Hektar), gefolgt von der Region Hannover (2,8 Hektar) und Lüneburg (1,9 Hektar). Die bewilligte Rebfläche beläuft sich derzeit auf über 24 Hektar, die bewirtschaftete Fläche auf gut 19 Hektar, der Allerberg liegt bei einem guten halben Hektar. Zum Vergleich: Das größte deutsche Weinanbaugebiet Rheinhessen liegt bei über 26.000 Hektar. Was nun nicht heißt, dass man in Burgdorf nicht mehr mit besonderen meteorologischen Eigenheiten zu kämpfen hätte.

Anlagen zur Frostschutzberieselung installiert

Der Austrieb lässt dieses Jahr etwa wegen der kühlen Temperaturen noch auf sich warten. Ob die jungen, sensiblen Rebstöcke die längeren zweistelligen Minustemperaturen des Winters gut überstanden haben, bleibt abzuwarten. Meller, eigentlich Kartoffel- und Getreidebauer, und Färber, eigentlich Prokurist bei einem Energieversorger, aber in einem früheren Leben gelernter Winzer und studierter Agrarwissenschaftler, haben geschuftet, dass es nicht so kommt. Färber zeigt auf die langen Gräben zwischen den Rebzeilen, dann lachend auf seinen unteren Rücken, der beim Schaufeln in Mitleidenschaft gezogen wurde: Anlagen zur Frostschutzberieselung und zur Tröpfchenbewässerung haben sie installiert. Angebaut werden nach Bioland-Richtlinien auch zwei robuste Weißweinsorten (Johanniter, Helios) und eine Rotweinsorte (Cabernet Noir).

Der Austrieb lässt dieses Jahr etwa wegen der kühlen Temperaturen noch auf sich warten. Quelle: Tim Schaarschmidt

300 Flaschen Roséwein bereits ausverkauft

Alle drei sind sogenannte Piwis (pilzwiderstandsfähige Rebsorten). Gekeltert wird der Wein von einem Winzer in Rheinhessen. Die Beeren des 2020er Jahrgangs haben die Männer im Oktober in den frühen Morgenstunden gelesen und sofort nach Süddeutschland gefahren. Trotz Dürre und den jungen Reben (die noch nicht so viel Ertrag erbringen) wurden vor drei Wochen 1500 Flaschen Weißwein und 300 Flaschen Roséwein gefüllt. Letzterer ist bereits ausverkauft, vom Weißen sind noch 100 Flaschen (je 12 Euro) übrig. Den Sprung zur Rarität haben die Burgdorfer Winzer also bereits geschafft.

Es gibt ja diese legendären Weine von Romanée-Conti oder Le Pin, wo betuchte Connaisseure auf Knien in die Kellereien rutschen und demütig um eine Flasche betteln … So weit muss es wegen des Burgdorfer Tropfens aber nicht kommen. Geheimtipp: Es wird gemunkelt, dass der Wirt des Dorfes eine gewisse Menge des Stoffes in seiner Gaststätte gebunkert habe.

Wanderung über die „Burgdorfer Weinroute“

Nach dem Lockdown ist also eine Wanderung über die (just in diesem Augenblick ausgedachte) „Burgdorfer Weinroute“ zu empfehlen. Begonnen wird mit einem Spaziergang zu dem Naturdenkmal der vier jahrhundertealten Akazien in Ramlingen, die übrigens auch das Etikett des Weins schmücken (und eigentlich Robinien also Scheinakazien sind). Dann geht es hinüber zum Allerberg und einer Begutachtung des stolzen Weingartens und schließlich zur Einkehr ins Landgasthaus Voltmer – wie der Wein schmeckt?

Nach dem Lockdown ist also eine Wanderung über die (just in diesem Augenblick ausgedachte) „Burgdorfer Weinroute“ zu empfehlen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Weißwein (ein Verschnitt aus beiden Weißweinsorten) ist ein sauberer und fruchtiger Tropfen geworden, nicht knochentrocken und nicht säureüberladen. Er ist frisch, süffig und vor allem unkompliziert. Man hängt also nicht sinnvernebelt und philosophierend über dem Glasrand, sondern lehnt sich bei dem Wein entspannt im Terrassenstuhl zurück.

Und mit Sicherheit würde man sich auch ein drittes oder sogar viertes Glas davon gönnen. Geht nur nicht. Gibt ja nicht genug davon. Noch nicht: 4000 Liter Ertrag sind das angestrebte Ziel der beiden Winzer. Schauen wir also mit Spannung, was der Jahrgang 2021 bringt.

Von Hannes Finkbeiner