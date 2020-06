Wie die Realschule Burgdorf zum letzten Mal ihre Schüler verabschiedet

Burgdorf

In vier Akten hat die Realschule Burgdorf am Freitagvormittag Abschied genommen von 98 Absolventen ihres endgültig letzten Jahrgangs. Jede der vier Abschlussklassen bekam ihre eigene Feier, in der jeweils jede Menge Wehmut mitschwang. Nur so konnte die Schule den aktuell gebotenen Infektionsschutz sicherstellen.

Es bedurfte schon großen organisatorischen Aufwands, um die Entlassungsfeierlichkeiten derart würdevoll über die Schulbühne im Atrium zu bringen. Nicht nur, dass jede der vier Abschlussklassen getrennt und folglich zeitlich gestaffelt zu ihrem Recht kam – für jede Klasse hatte die Schulsozialpädagogin Gabriele Henatsch eigene Diashows zusammengestellt, die dann zu den teilweise bewegenden Abschiedsreden der Klassenlehrer abliefen. Zwischen den Feiern sorgten Lehrer für hygienisch einwandfreie Verhältnisse, indem sie jeden einzelnen der 100 aufgestellten Stühle desinfizierten.

Bürgermeister: „Eine Schulära geht zu Ende“

Die technikgespikte Dramaturgie der vier Feiern hielt etliche Höhepunkte bereit, die die Schüler und ihre Angehörigen so schnell nicht vergessen dürften: Hymnenartige Popmusikhits begleiteten den Einlauf der Absolventen über die große Freitreppe im mit bunten Luftballons geschmückten Atrium. Lockere Videobotschaften der benachbarten St.-Paulus-Kirchengemeinde und vom Stadtoberhaupt aus dem Park am Rathaus II nahmen dem Anlass jede Steifheit. Pastor Paul sagte anstelle eines unter normalen Umständen angebotenen Abschiedsgottesdienstes schlicht „tschüss“. „Eine Schulära geht zu Ende“, rief Bürgermeister Armin Pollehn in Erinnerung, dass die Realschule nach mehr als 150 Jahren aus Burgdorfs Schullandschaft verschwindet.

Schulleiter Kai Klinge fand lobende Worte für die 98 Absolventen, von denen 50 einen erweiterten Realschulabschluss schafften und 47 den einfachen Realschulabschluss. Ein Schüler verlässt die Schule mit einem Hauptschulabschluss. Den Abschlussjahrgang habe eine hohe Sozialkompetenz ausgezeichnet. Er sei also gut vorbereitet auf das, was nun folgt. „Geht hinein ins Leben und ergreift Euro Chancen, alles ist möglich“, rief der Pädagoge, der gern ans benachbarte Gymnasium wechseln würde, den Schülern zu.

Klinge hob besonders die Leistungen der schulbesten Absolventin Nana Grzeca aus der 10b hervor. Ihr überreichte er ein Abschiedsgeschenk. Die Jugendliche hat es auf einen Notendurchschnitt von 1,5 gebracht. Dabei sei sie keineswegs angepasst gewesen, sondern habe sich auch kontrovers ins Schulleben eingebracht, lobte Klinge das Rückgrat, das Nana Grzeca gezeigt habe. Aus gebührendem Abstand erhielten alle Schüler alsdann ihre Zeugnisse aus den Händen ihrer Klassenlehrer, garniert mit einer Rose und – corona-bedingt – einem Mundschutz.

Das sind die Absolventen Klasse 10a: Dilan Akyel, Kendal Ayhan, Lennard Bauer, Justin Berner, Maxime Bothe, Edward Brand-Grantham, Chantal De Marco, Lynn Franke, Marco Geisler, Julia Grodzka, Leonor Hasani, Jan Malte Licht, Milena Lieske, Phillip Lück, Trung Anh Nguyen, Laura Oles, Merle-Marie Palfner, Lina Philipp, Josefine Pöthke, Julia Popowicz, Mojtaba Rezayi, Ruth Rwema, Pascal Schulz, Elias Schweizer, Lars Wiedemann, Kira Winter. Klasse 10b: Siyar Agirman, Piet Luca Altdörfer, Reshad Aman, Celina Baran, Savci Cömlek, Noah Michael Elik, Sean Gerber, Julian Alexander Grete, Nanna Grzeca, Rauan Hassen, Dominik Holze, Noah-Etienne Kastning, Laura Marie Klingenberg, Laura Sylvia Lingk, Leon Litvinenko, Ennio Neumann, Richard Rodionov, Songül Selvi, Jesper Tanzius, Maja Wenzl, Linus Wöhlken, Claudio Worm, Melina Charlotte Zimmer. Klasse 10c: Finn Lukas Bartz, Sina Bertram, Hassan Dagiev, Manuel Förste, Songül Gecit, Matteo Geisler, Max Gosemann, Yannik Paul Haupt, Nils Heukeshoven, Sophie Kebernik, Thomas Krämer, Anna Latzel, Peter Tobias Malessa, Mika Mohrholz, Thi Lisa Nguyen, Maximilian Oelze, Melissa-Mug Pflugradt, Line-Sophie Rauth, Djamila Zahra Reichard, Fabian Sickert, Robert Skatarow, Chris Julien Spitthoff, Philipp Stuchtei, Sara Weber, Milat Yor. Klasse 10d: Newroz Akyel, Jonas Beier, Hilke Bersdorf, Lina Bösche, Sibel Senanur Demiryürek, Nina Elik, Hawas Fakhri, Kjell Haefner, Anakin Hundt, Cemil Karabulut, Maturada Kleemann, Valentin Komani, Lia Lahmann, Kai Metzner, Jule Mrowka, Emily Neubeck, Patrick Pelzer, Aylin Savucu, Aya Shahin, Hekim Tomen, Nils Unruh, Emelie Unseld, Raik Wißmer, Robert Zornig.

Von Joachim Dege